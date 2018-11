Le pagelle dell'Empoli - Caputo troppo solo, male la difesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Provedel 5 - Sui primi due gol del Napoli non è perfetto, nella ripresa viene battuto altre tre volte senza grosse responsabilità.

Di Lorenzo 5,5 - Fa fatica a tenere a bada Zielinski e Hysaj, nella ripresa si sgancia più volte in fase offensiva.

Silvestre 5,5 - La sua esperienza non basta all'Empoli per evitare di subire una brutta goleada.

Maietta 5 - Crolla con tutto il reparto arretrato. Lascia troppo spazio agli attaccanti avversari.

Antonelli 6 - Corre, si propone, segna anche un bel gol, ma l'arbitro glielo annulla per un giusto fuorigioco. Uno dei pochi a salvarsi.

Acquah 5,5 - Lotta come può in mezzo al campo ma non riesce ad aiutare la difesa a contrastare le conclusioni degli attaccanti del Napoli. (Dal 67' Zajc 5,5 - Entra subito dopo il terzo gol dei campani, una mazzata per l'Empoli che non riesce a reagire).

Bennacer 5,5- Buona prestazione per oltre un'ora, a rincorrere avversari e spezzare trame di gioco. Nel finale viene travolto dall'uragano Mertens.

Traoré 6 - Grande personalità e buone giocate per il classe 2000, sempre nel vivo della manovra quando l'Empoli riesce a distendersi.

Uçan 5,5 - Si muove tra le linee ma è spesso impreciso nella giocata finale. Nel complesso non sfigura. (Dal 79' La Gumina s.v.).

Krunic 6,5 - Straordinaria la verticalizzazione che manda in porta Caputo. Dà qualità alla manovra, Andreazzoli lo toglie dopo il terzo gol dei paroni di casa. (Dal 68' Pasqual 5,5 - Pochi palloni giocati, non riesce a contenere gli avversari, che dilagano nel finale).

Caputo 6 - Ancora a segno, il buon Ciccio è sempre l'ultimo a mollare ma sembra troppo solo in avanti.