Le pagelle dell'Empoli - Difesa da incubo. Bene Krunic e Caputo

Fiorentina-Empoli 3-1 (24' Krunic, 40' Mirallas, 59' Simeone, 78' Dabo)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Provedel 5,5 - Può poco sulle reti di Mirallas e Simeone. Viene sorpreso dal tiro secco e improvviso di Dabo e l'impressione è che, almeno nell'occasione, potesse fare qualcosina in più.

Veseli 5 - Non chiude su Mirallas in occasione del pareggio gigliato. Da quella parte Biraghi e il belga spingono tanto e lui soffre durante quasi tutta la partita.

Silvestre 5 - Sul vantaggio viola di Simeone salta ma non riesce a colpire la palla che arriva poi sulla testa del centravanti viola. Sul gol di Dabo non esce a chiudere al limite dell'area.

Maietta 5 - Grave l'errore sulla rete di Simeone, quando si perde completamente il Cholito nel cuore dell'area di rigore. In generale non sembra nella sua miglior giornata.

Di Lorenzo 6 - Meglio in fase offensiva che di contenimento. Non si risparmia, corre avanti e indietro e duetta spesso con La Gumina per trovare sbocchi. Bene soprattutto nel secondo tempo.

Krunic 6,5 - Nel primo tempo è indubbiamente il migliore dei suoi, non solo per il gol. Nella ripresa cala un po' il suo rendimento e tutta la squadra ne risente.

Bennacer 6 - Nel primo tempo il centrocampo dell'Empoli fa nettamente meglio di quello della Fiorentina e il merito è anche suo. Trova subito la posizione ideale anche se sbaglia qualcosina di troppo in fase di appoggio. Sostituito a inizio ripresa per infortunio. (Dal 54esimo Capezzi 5,5 - Non riesce a dare la stessa qualità e lo stesso dinamismo di Bennacer. L'ingresso a freddo di certo non l'aiuta).

Traore 6 - Nel primo tempo, come detto per Bennacer, il centrocampo azzurro funziona bene e il classe 2000 si fa valere per fisicità e dinamismo. Qualche errore di ingenuità di troppo, ma il tempo è tutto dalla sua. (Dal 72esimo Zajc 5,5 - Entra per dare imprevedibilità all'attacco azzurro. Missione fallita, anche per colpa di qualche appoggio sbagliato di troppo).

Antonelli 5,5 - Parte titolare nonostante non fosse al meglio della condizione dopo i recenti problemi fisici. Entra nell'azione del gol empolese, in fase difensiva sbaglia qualcosina. (Dal 72esimo Untersee 5,5 - Dà il cambio ad uno stremato Antonelli. Non riesce ad incidere e soffre gli affondi di Chiesa sulla sua fascia).

La Gumina 5,5 - Lavora tanto per la squadra e forse proprio per questo è poco presente al centro dell'area di rigore. Alcuni dialoghi con i compagni interessanti, ma alla fine della gara non si ricordano occasioni da gol per l'ex Palermo.

Caputo 6 - Perfetto l'assist per la rete di Krunic. E' l'uomo più pericoloso degli azzurri anche se con poco cinismo. Perde un pallone sanguinoso a centrocampo che Dabo trasforma in gol.