Le pagelle dell'Empoli - Disastro in difesa, Di Lorenzo ancora bene

© foto di Federico Gaetano

Provedel 6,5 - Fondamentale nel gol del pareggio di Caputo. Non può nulla sui gol del Chievo.

Veseli 6 - Rispetto ai compagni di reparto non commette errori evidenti, ma soffre un po' la vivacità degli attaccanti avversari.

Silvestre 5 - Non accorcia su Giaccherini sul primo gol, è goffo nell'intervento che libera Stepinski. Troppe imperfezioni per un giocatore così esperto.

Rasmussen 4,5 - Disastroso il disimpegno che manda Giaccherini in gol alla mezzora. Poi si perde Stepinski in occasione del raddoppio ospite e rischia di innescare un contropiede fatale a dieci minuti dalla fine.

Di Lorenzo 6,5 - Una spina nel fianco della difesa clivense. Spinge con costanza e si rende pericoloso in più occasioni. Va vicino al terzo gol consecutivo, firma un prezioso assist.

Krunic 6 - Dominante nella prima metà del primo tempo, poi cala un po' fisicamente. Quando accelera è devastante. (Dall'83' Mchedlidze s.v.).

Bennacer 5,5 - Mette ordine in mezzo al campo, ma soffre la vivacità di Giaccherini, che si muove tra le linee e non dà punti di riferimento.

Traore 5,5 - Ogni tanto dà l'impressione di strafare, cercando la giocata più difficile e sbagliando quelle più semplici. Il talento non si discute.

Pasqual 6 - Prestazione ordinata per l'esperto terzino, che si limita al compitino senza strafare e creare pericoli alla difesa avversaria.

Farias 5,5 - Comincia bene, non dando punti di riferimento alla difesa avversaria, poi dà l'impressione di pestarsi i piedi con Caputo. (Dal 58' Oberlin 5 - Non si è ancora inserito bene negli automatismi di Iachini, prova a scatenarsi nel finale).

Caputo 7 - Letale in area di rigore, con la doppietta odierna sale in doppia cifra nella classifica marcatori. Niente male per uno che dai più era ritenuto inadatto a giocare in Serie A.