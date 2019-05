Le pagelle dell'Empoli - Dragowski para l'impossibile. Traoré è ovunque

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

EMPOLI-FIORENTINA 1-0 - 53' Farias

Drągowski 8 - Reattivo su Muriel nel primo tempo, decisivo in più occasioni nella ripresa dove in alcune occasioni è quasi miracoloso. Il prestito all'Empoli sta mettendo in evidenza le qualità del polacco, proprio davanti alla Fiorentina. La vittoria di oggi come il pari contro l'Atalanta di qualche settimana fa portano la sua firma.

Veseli 5 - Muriel lo mette in costante difficoltà, rischia la frittata nella ripresa mandando quasi in gol Chiesa.

Silvestre 6 - Il migliore della retroguardia, esperienza e mestiere, contiene il connazionale Simeone.

Nikolau 5.5 - Qualche affanno, con la Fiorentina che affonda dalle sue parti.

Di Lorenzo 7 - Biraghi gli sfugge in alcune occasioni, ma la pennellata per la testa di Farias è una vera e propria perla. Sfiora il raddoppio con una conclusione personale di testa.

Traoré 7 - Contro quella che sarà la sua squadra l'ivoriano gioca una partita notevole. Gamba e polmoni: ruba palloni, avvia la manovra e non disdegna anche la conclusione. Infine, è provvidenziale a evitare un gol sulla linea. Uomo ovunque.

Bennacer 6 - Partita ordinata ma senza squilli. Rimedia un giallo per un brutto intervento su Pezzella.

Krunić 6.5 - Buone trame, distribuisce palloni e fa sentire la sua presenza anche nell'area avversaria. (Dal 90' Salih Uçan sv).

Pajač 6.5 - Pericolo costante sulla sinistra approfittando delle difficoltà in fase di ripiegamento di Mirallas.

Caputo 6 - Tiene in apprensione la difesa avversaria sin dal primo minuto impegnando Lafont. Prova generosa, quasi manda in gol Krunic.

Farias 6.5 - Ben controllato per tutta la partita, ha un guizzo ed è decisivo. Beffa di testa Milenkovic, 22 cm più alto di lui e tiene in vita l'Empoli nella lotta salvezza. (dal 74' Acquah sv).