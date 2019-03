Le pagelle dell'Empoli - Dragowski para quasi tutto, male Farias

© foto di Federico Gaetano

Juventus-Empoli 1-0

Dragowski 7 - Tecnica grezza quanto efficace. Va giù con rapidità sul colpo di testa di Mandzukic, anche se la respinta è centrale. Qualche volta fa venire i brividi. Nel secondo tempo si supera in un paio di occasioni, anche su Kean e Mandzukic.

Veseli 6 - Finché non entra Kean se la cava bene, con mestiere. Il secondo attaccante gli toglie qualche certezza.

Maietta 5,5 - Si dimentica Mandzukic in mezzo all'area, poi la mette sul fisico e non è sempre facile sovrastare il croato. Con un disimpegno manda in porta Kean (dal 79 Pasqual s.v.).

Dell'Orco 6 - Attento in difesa, anche se nel primo tempo non ha grosso lavoro.

Di Lorenzo 6 - Deve tamponare su Alex Sandro prima e Spinazzola poi. Quando il ritmo si alza va in difficoltà pure lui.

Traoré 6,5 - Matuidi è un cliente decisamente scomodo, spesso però riesce a rintuzzarne le sortite

Bennacer 6 - Si fa trovare sempre nella posizione giusta, senza farsi saccheggiare il pallone.

Krunic 6,5 - Riesce a cucire il gioco in maniera intelligente, dando molta qualità alla manovra offensiva. Due volte fa venire i brividi a Szczesny con due fendenti da lontano (dal 79' Acquah s.v.).

Pajac 5,5 - Inizia con un buon piglio, si perde alla distanza. Alle volte è impreciso nei tocchi più semplici (dal 79' Ucan s.v.).

Farias 5 - Ha sul piede la possibilità di sbloccare il risultato, ma tocca quattro volte il pallone invece che due, sbagliando in quasi tutte le circostanze, lasciando lo spazio a Rugani di chiudere. Si intende bene con gli altri.

Caputo 6 -Tiene in piedi l'attacco praticamente da solo, facendo da centro boa, con la squadra che sale con lui. Ha pochi palloni da toccare nel primo tempo