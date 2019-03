Le pagelle dell'Empoli - Errori e gol della difesa. Bene Caputo

Empoli-Parma 3-3

© foto di Federico Gaetano

Dragowski 6 - Non può nulla su Gervinho dopo la colossale dormita dei suoi difensori. Potrebbe fare decisamente meglio in occasione del raddoppio dei Ducali firmato Rigoni. Si riscatta nella ripresa con una bella uscita su Barillà. Il polacco tiene in partita i suoi nel finale sul contropiede di Inglese e risponde alla grande alla conclusione in acrobazia di Kucka.

Veseli 5,5 - In difficoltà sui calci piazzati come tutto il resto del reparto arretrato.

Silvestre 6,5 - Decisivo nel finale. La sua conclusione, con deviazione di Bruno Alves, regala il pareggio all'Empoli.

Dell'Orco 6,5 - Al posto giusto al momento giusto. Appoggia in rete dopo l'ottimo cross di Farias. Bene anche nell'uno contro uno, ferma Gervinho con un bell'intervento in scivolata. Da rivedere, come del resto tutta la difesa, sulle palle inattive.

Di Lorenzo 6 - Tanta corsa sulla fascia. Nella ripresa ha anche un'ottima occasione per segnare, ma si fa anticipare da Sepe all'ultimo secondo.

Krunić 6 - Si accende nella ripresa. Sfiora il vantaggio con una bella conclusione sulla quale è bravissimo Sepe.

Bennacer 5,5 - Sbaglia qualcosa di troppo in mezzo al campo, perdendo troppi palloni.

Acquah 5 - Sua l'ingenua trattenuta nel finale del primo tempo che di fatto regala la punizione al Parma. Sugli sviluppi dell'azione arriva il gol del momentaneo vantaggio dei Ducali. (Dal 64' Traoré 6 - Entra bene in partita, qualche bella giocata del talento promesso sposo della Fiorentina)

Pasqual 6 - Tanti cross dalla sinistra, conferma il buon momento di forma. (Dall'85' Oberlin S.V)

Farias 6,5 - Cross perfetto per Dell'Orco in occasione del gol del pareggio dei toscani. Nel primo tempo è decisamente il più pericoloso dei suoi, nella ripresa sparisce un po' dai radar. (Dall'84' La Gumina S.V)

Caputo 6,5 - Si accende nella ripresa. Guadagna e trasforma il rigore del momentaneo 2-2. Sempre più capocannoniere di questo Empoli.