Le pagelle dell'Empoli - Krunic rompe gli equilibri, Farias MVP

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Empoli-Sassuolo 3-0 (34' Krunic, 37' Acquah, 60' Farias)

Dragowski 6.5 - Tanto valeva rimanere sul divano, almeno fino al 75', quando vola su Locatelli. Poi si esibisce anche in un'uscita fuori area con la testa. Esordio più che tranquillo, ma comunque positivo, per il polacco.

Veseli 6 - Boga qualche grattacapo glielo crea. Regge bene.

Silvestre 6,5 - Annulla Babacar prima e Matri poi. Gallina vecchia fa buon brodo.

Dell'Orco 6,5 - Zero difficoltà sia su Brignola che su Berardi. Si è adattato benissimo al nuovo ruolo: meno sgroppate, tanta difesa.

Di Lorenzo 6,5 - Scambia bene con Farias, affondare su Rogerio oggi è compito fin troppo facile e non ne approfitta quanto potrebbe.

Acquah 7 - Suo il gol che chiude la contesa. Gran partita, in entrambe le fasi di gioco. (Dal 78' Brighi s.v. -).

Bennacer 6,5 - Ordinato, senza strafare. Vince il duello con Sensi.

Krunic 7,5 - Rompe gli equilibri della gara, riscattando anche la traversa colpita al 22'. (Dall'88' Uçan s.v. -).

Pasqual 6 - Parte bene, con un paio dei suoi cross tagliati che mettono in difficoltà gli avversari. Poi si vede poco.

Farias 8 - Passeggia sulla difesa del Sassuolo. Propizia l'1-0, serve Acquah per il 2-0, si mette in proprio e sigla il 3-0. MVP. (Dal 67' La Gumina 6 - Ha voglia, ma entra quando la partita non ha più nulla da dire).

Caputo 6,5 - È primo a impegnare Consigli, poi cede il palcoscenico al brasiliano. Lavora tanto per i compagni.