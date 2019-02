Le pagelle dell'Empoli - Macchia Provedel. Bennacer predica nel deserto

Lazio-Empoli 1-0 (42' Caicedo)

Provedel 5 - In generale la sua partita non sarebbe stata negativa. Ma quell'errore al 42esimo che causa il rigore per la Lazio e quindi il vantaggio biancoceleste pesa come un macigno sul risultato finale.

Veseli 6 - Prova nel complesso ordinata la sua, anche se Correa gli crea qualche grattacapo di troppo. Ma al termine dei 90 minuti non demerita.

Silvestre 6 - Dove non arriva l'atletismo arriva l'esperienza. Usa il fisico ed il senso della posizione per non farsi superare, nel secondo tempo mette in mezzo un pallone di testa invitante che nessuno dei suoi compagni riesce a sfruttare.

Dell'Orco 6 - Molto bene nel primo tempo, quando si rende autore di un paio di chiusure degne di nota. Nella ripresa commette un paio di ingenuità in concomitanza di colpa coi compagni di reparto.

Di Lorenzo 6 - Difficile sfondare sulla destra con Radu bloccato sulla linea difensiva. Nel primo tempo resta sulla difensiva, nella ripresa l'Empoli alza il baricentro e lui prova qualche accelerazione in più.

Krunic 6 - Nel primo tempo si vede poco, pensa più a coprire che ad attaccare. Meglio nella ripresa, anche se ad una manciata di minuti dal termine stoppa male un pallone decisamente invitante al limite dell'area biancoceleste.

Bennacer 6,5 - Il migliore dei suoi. Non ha paura di farsi passare il pallone e mette sempre i compagni in condizioni di servirlo. Gioca semplice, a due tocchi, ma le sue idee vengono spesso cestinate dagli attaccanti.

Traore 5,5 - Solita corsa, ma troppi errori in fase di appoggio. Nel primo tempo si trova davanti Milinkovic che utilizzando il fisico lo rende inoffensivo. (Dal 69esimo Acquah 5,5 - Non fa molto meglio di Traore. Prova a far valere la sua forza fisica, ma nel finale la Lazio è sì stanca ma pure messa bene in campo. E lui non riesce a creare azioni pericolose dalla destra).

Pasqual 5,5 - Dal suo sinistro ci si aspetta sempre il pallone giusto per gli attaccanti. Oggi però di cross degni di nota ne arrivano pochi ed in fase difensiva soffre il dinamismo di Romulo. (Dall'88esimo Mchedlidze sv).

Farias 5,5 - Sbaglia un paio di scambi stretti con Caputo che avrebbero potuto portare a qualcosa di interessante. Dentro l'area non si vede praticamente mai, esce a inizio ripresa. (Dal 51esimo Oberlin 5,5 - Ha voglia di farsi notare, ma l'impatto sulla gara non è quello sperato. Si muove tanto, andando anche a cercarsi palloni giocabili a centrocampo ma al termine dei 90 minuti compiccia poco).

Caputo 6 - Nel primo tempo è l'unico a provarci, per la squadra di Iachini. Sua l'azione più pericolosa degli azzurri, anche se alla lunga perde freschezza e la squadra lo assiste poco.