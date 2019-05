Le pagelle dell'Empoli - Non basta super Dragowski, spreca Caputo

Risultato finale: Inter-Empoli 2-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dragowski 9 - Quella di San Siro è la partita in cui a fare la differenza non sono gli attaccanti ma i portieri. Non da meno rispetto al collega Handanovic, anzi è protagonista della parata sul calcio di rigore di Icardi. Quasi insuperabile, ha del miracoloso la parata su De Vrij nel primo tempo. Non basta per portare in salvo l'Empoli.

Maietta 6,5 - Prova di compattezza e solidità del più esperto dell'Empoli, grande partita dell'ex Bologna. Nel primo tempo fa un figurone, nella ripresa viene saltato da Keita ma sbaglia pochissimo nella serata di San Siro. (Dal 71' Ucan 6,5 - La mossa azzeccata di Andreazzoli, entra e serve l'assist vincete per Traoré. Nel finale è tra i più attivi, Handanovic gli nega la gioia del gol quasi allo scadere).

Silvestre 6 - Subito chiamato in causa per un contatto dubbio in area di rigore, regolare il suo intervento su Icardi. Per il resto ha pochi problemi nel contenere l'attaccante argentino dei nerazzurri.

Dell'Orco 6 - Viene aggirato subito da Icardi che spedisce a lato, l'unico peccato della sua partita. Soprattutto nella ripresa non rischia praticamente nulla rendendosi protagonista di qualche intervento degno di nota.

Di Lorenzo 7 - Si macchia di quel retropassaggio troppo debole per Dragowski dal quale nasce il rigore poi fallito dall'Inter. Si riscatta, eccome il laterale dei toscani. Dà il via all'azione del momentaneo pareggio di Traoré, offre poi un pallone da trequartista a Caputo che fallisce l'occasione da pochi metri.

Traoré 7 - Senza dubbio, dopo Dragowski, il migliore in campo della formazione di Andreazzoli. Conferma le doti messe in mostra durante il corso della stagione, lotta in tutte le zone del campo. E' suo il gol che per cinque minuti ha regalato una speranza.

Bennacer 6 - Gioca praticamente da schermo davanti a Brozovic e Nainggolan, prova abbastanza sufficiente la sua. Battaglia e catalizza soprattutto nella fase di maggior spinta dell'Empoli.

Acquah 6 - Ci mette muscoli e dinamismo in mezzo al campo, prova di spessore dal punto di vista agonistico. Schiacciato nella prima metà di gara, esce alla distanza come tutto l'Empoli. (Dal 72' Brighi 6 - E' servita anche la sua esperienza per l'assalto finale di una squadra che non ha meritato la retrocessione).

Pajac 5 - Non una serata particolarmente felice per il laterale ex Cagliari, spesso puntato e saltato da Politano. Concede troppo spazio all'attaccante esterno dell'Inter soprattutto nella prima frazione di gioco.

Farias 5 - Prova a seminare il panico nella difesa dell'Inter, fa quasi tutto bene ma non è cinico sotto porta. Ha un'occasione colossale ma prova inutilmente a saltare l'imbattibile Handanovic. Sotto porta poteva fare assolutamente meglio.

Caputo 5 - Nel primo tempo, dopo l'assalto nerazzurro, ha l'occasione per sbloccare il punteggio in proprio favore. Spedito in porta da Farias, prova un tocco sotto e viene murato da Handanovic. Si rende protagonista nell'azione della traversa nel finale ma paga l'indecisione nel non calciare in porta.