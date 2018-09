Le pagelle dell'Empoli - Pasqual piede caldo, Caputo-La Gumina a secco

Chievo-Empoli 0-0

© foto di Federico Gaetano

Terracciano 6,5 - Ad inizio ripresa è sicuro in due occasioni e poi risponde alla grande sulla conclusione da lontano di Rigoni. Sempre reattivo quando viene chiamato in causa.

Di Lorenzo 6 - Bene in entrambe le fasi sulla sua fascia, rischia di rovinare la sua prestazione con un fallo ingenuo su Djordjevic nel finale. Per sua fortuna il calcio di punizione di Giaccherini finisce sul fondo.

Silvestre 6 - Nella ripresa usa il fisico per fermare il colosso Djordjevic. Prestazione decisamente positiva.

Maietta 6.5 - Esperienza al servizio della squadra. Prestazione praticamente perfetta dell'ex Bologna. Nel finale, quando le sostituzioni sono ormai finite, si ferma per un problema muscolare.

Antonelli S.V - La sua partita dura appena 12 minuti, costretto ad uscire per un problema muscolare. (Dal 13' Pasqual 6.5 - Fra i migliori in campo. Entra a freddo ma per uno con la sua esperienza non è un problema. Sforna cross su cross dalla sinistra, una spina nel fianco per la retroguardia del Chievo.

Acquah 5,5 - In calo rispetto alle prime uscite. In fase di non possesso fa sentire il fisico, ma quando la squadra spinge manca il suo apporto. (Dall'88' Bennacer S.V).

Capezzi 5,5 - Luci ed ombre. Il ragazzo cresciuto nel vivaio della Fiorentina ha talento ma lo dimostra solo a tratti. Troppe pause durante i 90 minuti, per consacrarsi deve migliorare questo aspetto.

Krunić 6 - Cresce col passare dei minuti: nel finale di gara sfiora il gol con una bellissima giocata.

Zajc 6,5 - Il giocatore con più talento in campo. È lui la luce dell'Empoli ed il primo pericolo per la retroguarda del Chievo. Alla mezz'ora semina il panico nell'area di rigore clivense ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Ci prova ancora poco prima della fine del primo tempo con un potente tiro da fuori area che non impensierisce Sorrentino. Nella ripresa cala un po' ma quando ha la palla fra i piedi dà la sensazione di poter inventare qualcosa.

La Gumina 5 - Sfiora il gol ma viene fermato da una straordinario Sorrentino. Meno pericoloso rispetto alle altre uscite, manca ancora l'intesa con il compagno d'attacco. (Dal 77' Mraz 6 - Entra nel finale e prova a dialogare con Caputo. Ha talento e potrà sicuramente migliorare sotto la guida di Andreazzoli.

Caputo 5,5 - Il gol era arrivato anche oggi, ma il VAR ha detto no al bomber dei toscani per una posizione di fuorigioco. Deve imparare a conoscere meglio il suo compagno di reparto in modo da poter dimostrare tutto il suo valore anche nel massimo campionato.