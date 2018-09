Le pagelle dell'Empoli - Per Zajc altro appuntamento rimandato

Di seguito le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan. Gattuso lancia Samu Castillejo come punta centrale, affiancato da Suso e Calhanoglu. Abate prende il posto di Calabria sulla destra. De Zerbi torna al 4-3-3 con l'ex Kevin-Prince Boateng, a riposo a Ferrara, a riprendersi il posto...

Caputo 6 - Salva la prestazione con un bel tacco, involontario sembra, che per poco non beffa Sepe. Quando hai il gol nel sangue...

Mraz 5 - Non un gran debutto dal primo minuto: lo slovacco si vede pochissimo e una bella occasione l'avrebbe. (Dal 59' Mchedlidze 5,5 - Impatto zero sulla sfida).

Zajc 6,5 - Sicuramente il migliore nella fase avanzata: mette in grande imbarazzo la difesa ducale, coglie l'ennesimo palo e deve rimandare l'appuntamento col gol.

Krunic 5,5 - Poco brillante: paga la terza partita in tre giorni ma in generale l'Empoli ha un gran bisogno della sua inventiva. (Dal 71' Traorè 6 - Altra prova di personalità, ma mancano le giocate incisive).

Bennacer 5,5 - Tanto dinamismo ma non altrettanto fosforo: rispetto alla gara contro il Milan un passo indietro. (Dall'86' La Gumina 6,5 - Al contrario di Mchedlidze, entra alla grandissima: Sepe gli dice no).

Veseli 5,5 - Vale l'appunto fatto per Di Lorenzo: il Parma attacca di rado, ma lascia spazio. Troppi gli errori al cross.

Maietta 6 - Rispetto al compagno prova a farsi vedere anche in fase di impostazione, con risultati alterni.

Silvestre 6 - Ceravolo ammansito in pochi minuti, una serata di grande tranquillità dalle sue parti.

