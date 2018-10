Le pagelle dell'Empoli - Zajc di qualità. Caputo, errori fatali

© foto di www.imagephotoagency.it

Terracciano 6 - Può poco sui gol subiti.

Di Lorenzo 6 - Ha una buona occasione nel primo tempo, spinge bene sulla destra. Poteva osare di più-.

Silvestre 6.5 - Buone chiusure, ci mette l'esperienza.

Maietta 6 - Buona intesa con Silvestre, si distingue anche per qualche buon lancio. Non impecccabile nell'occasione del gol di Dzeko.

Veseli 5 - Male su Nzonzi in occasione del gol subito.

Acquah 6 - Forza fisica, sostanza, pressing. Sbaglia qualcosa in fase di impostazione. (dal 74' Traoré sv).

Capezzi 6 - Partita ordinata, senza spiccare. (dal 79' La Gumina sv).

Krunic 5.5 - Si vede poco negli inserimenti.

Zajc 6.5 - Piede educato, ribalta l'azione in pochissimo tempo, mette spesso in difficoltà il centrocampo giallorosso.

Caputo 5 - Un rigore alle stelle compromette la sua prestazione ma soprattutto quella dell'Empoli. Può riscattarsi con un'altra occasione, la spreca.

Bennacer 6 - Seconda punta a sorpresa. Rischia la frittata facendo quasi segnare Under, commette il fallo che genera la punizione dello 0-1. Dalla sua però sfiora il pari con una bella punizione che trova il palo e suggerisce per Caputo, che però non raccoglie.