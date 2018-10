Le pagelle dell'Empoli - Zajc e Ucan, quanta qualità. Caputo disinnescato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

FROSINONE-EMPOLI 3-3 (8' aut. Silvestre, 54' e 62' Ciofani; 32' Zajc, 48' Silvestre, 79' Uçan)

Provedel 5,5 - Da un suo rinvio impreciso nasce l'azione dell'1-0 ciociaro. Intuisce ma non può molto sul rigore di Ciofani.

Di Lorenzo 6 - Potrebbe fare di più in fase offensiva, dietro non ha grosse preoccupazioni.

Silvestre 6 - Mezzo voto in più, ma solo perché ci ha fatti divertire. Gol e autogol, per lui nel 2018 è la seconda volta. Molto goffo sull'1-0, insegue il riscatto personale e ci riesce. Soffre in fase difensiva.

Maietta 5,5 - Travolto da Ciofani e Campbell, non guida il reparto.

Antonelli 6,5 - Finché ne ha, è pericolo costante con le sue discese per gli avversari. Offre l'assist per il primo gol in A di Zajc. (Dal 78' Pasqual 6- I suoi cross su corner creano subito pericoli).

Acquah 6 - Forse non trascinerà mai la sua squadra alla vittoria, ma dà sostanza al centrocampo.

Capezzi 5 - Il più in difficoltà dei tre centrocampisti toscani, sfiora anche la rete con un bel tiro da fuori ma poi causa il rigore del 2-2. (Dal 66' Bennacer 5,5 - Entra, prende un giallo e non cambia le carte in tavola).

Krunic 6 - A corrente alternata. Quando entra nell'azione, dà qualità e quantità. Ma ha troppe pause.

Zajc 7 - Deve controllare la foga agonistica, ma finché è in campo il gioco dei suoi passa tutto da lui. Collante tra centrocampo e attacco, trova anche la prima rete in Serie A. (Dal 66' Uçan 7- Entra e fa capire l'antifona a Sportiello con una bella punizione che va vicina a trasformarsi in gol. Poi segna un gioiello).

Caputo 5 - Disinnescato. Si vede poco e nulla, stretto nelle morse dei centrali avversari.

La Gumina 5,5- Più vivo di Caputo nel primo tempo, gli manca la freddezza per trasformare in gol le 2-3 occasioni costruite. E il gol che non arriva inizia a pesare.