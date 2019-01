Le pagelle dell'Empoli - Zajc incanta, ingenuità clamorosa di Veseli

© foto di Federico Gaetano

Risultato finale: Cagliari-Empoli 2-2

Provedel 6 - Non ha particolari responsabilità sui gol subiti, viene tradito dai suoi difensori.

Veseli 5 - Pesa come un macigno la svirgolata che al 91' permette a Farias di involarsi verso la porta di Provedel e realizzare il definitivo 2-2.

Silvestre 6 - Lotta come può con Pavoletti, riuscendo a cavarsela con un pizzico di esperienza.

Rasmussen 6 - Gioca con grande attenzione, dalle sue parti il Cagliari sfonda raramente.

Di Lorenzo 6 - Pavoletti lo sovrasta in occasione del gol dell'1-0, ma si riscatta nella ripresa firmando il momentaneo pareggio.

Acquah 6 - Tra i più attivi nella formazione ospite, il ghanese accompagna bene in fase offensiva. Viene sostituito per motivi tattici, con la squadra intenta a cercare il pareggio. (Dal 66' Rodriguez 6 - Lotta in area avversaria e permette alla squadra di alzare il baricentro).

Brighi 5,5 - Diciassette minuti giocati fino a oggi. Iachini lo schiera titolare per le assenze di Bennacer e Krunic e il 37enne non sfigura, sebbene il passo non sia più quello dei tempi migliori. (Dal 57' Ucan 6,5 - Il suo ingresso cambia volto all'Empoli. Fondamentale il suo lavoro di raccordo tra centrocampo e attacco).

Traore 6,5 - Giocate di qualità. Cresce nella ripresa, trascinando i compagni nella fase più delicata.

Pasqual 6 - Tiene bene su Srna, pennella il cross vincente per Di Lorenzo.

Zajc 7 - Già nel primo tempo aveva dato segnali importanti: la rovesciata che fa la barba al palo sinistro avrebbe meritato maggiore fortuna. Nella ripresa sale in cattedra e segna la rete che illude Iachini.

Caputo 6,5 - Propizia entrambi i gol gestendo benissimo il pallone. Si vede poco davanti, ma il suo lavoro è determinante.