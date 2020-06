Le pagelle dell'Espanyol - Diego Lopez paratutto, Wu Lei polveri bagnate

vedi letture

Risultato finale Espanyol-Real Madrid 0-1

Diego López 6.5 - L'ex portiere del Milan si supera con le parate su Benzema e Casemiro, risultando il migliore in campo. Merito suo se il passivo non è più pesante.

Victor Gomez 6.5 - Tiene botta a Marcelo per tutta la partita, costringendolo a restare basso. Non ha paura di spingersi in avanti, offrendo spesso il cross ai compagni.

Cabrera 6 - Ci mette tanta grinta e un atteggiamento positivo. Tiene botta all'attacco blancos come può e lo fa discretamente bene. Chiude stremato la partita.

Espinoza 5.5 - Incassa in silenzio il colpo di tacco di Benzema, ha grandi responsabilità sul primo gol del Real Madrid. Fino a quel momento aveva retto bene.

Vilà 5.5 - Non riesce a ingranare la marcia giusta per farsi avanti sulla fascia mancina, meglio in copertura. Non convince e viene sostituito all'intervallo. (Dal 46' Pedrosa 5.5 - Non fa troppo meglio rispetto a Vilà, si guadagna anche un giallo evitabile).

Embarba 5.5 - Sembra non essere integrato nei meccanismi della fascia destra, resta un po' fuori dal gioco lasciando l'iniziativa a Victor Gomez. (Dal 69' Calleri 6 - Forze fresche e voglia di fare, cerca di essere ovunque pur non risultando pericoloso).

Roca 6 - Sorprendente la punizione che nel primo tempo per poco non beffa Courtois. Pensa a tenere le redini del centrocampo e tutto sommato alza una discreta diga.

David Lopez 6 - Dà man forte a Roca e gestisce la mediana con sostanza. L'ex Napoli prova anche una conclusione dal limite dell'area, parata da Courtois. (Dall'84' Lozano s.v.).

Darder 5.5 - La catena di sinistra non funziona benissimo, sia lui che Vilà restano troppo contratti. Non aiuta la squadra ad allungarsi. (Dal 70' Nico 6 - Il giovanissimo 2001 sfrutta i venti minuti a sua disposizione per farsi notare e aiutare ottimamente la squadra).

Wu Lei 5.5 - Si divora la migliore occasione dei suoi sparando alto sopra la traversa davanti la porta. Manca di lucidità e cattiveria sottoporta. (Dal 58' Melendo 6 - Ha caratteristiche diverse dal compagno, crea maggior possesso palla per rallentare il Real).

De Tomas 6 - Il classe '94 cresciuto nel Real Madrid ci mette il cuore e lavora in attacco anche per il compagno di reparto. Tanto sacrificio ma poca sostanza.