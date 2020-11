Le pagelle dell'Estonia - Poche occasioni da gol e qualche calcione, si salvano in pochi

vedi letture

ITALIA - ESTONIA 3-0

Meerits 5,5 - Nel complesso non subisce molti tiri verso lo specchio della porta, compie un paio di interventi semplici prima della rete di Grifo, dove può fare davvero poco. Qualche responsabilità in più sul gol di Bernardeschi, non può fare nulla sul rigore del 3-0.

Teniste 5 - La posizione di Emerson Palmieri lo costringe a rimanere molto basso. Non spinge quasi mai, rimane fermo sulla linea dei 4 senza mai trovare lo spunto giusto. (Dal 46' Lilander 6 - Un paio di buone giocate, entra in campo con un buon piglio).

Baranov 5 - Meno propositivo rispetto al collega di reparto, i palloni che spiovono dalle sue parti diventano buoni per Bernardeschi e compagni. Un paio di sbavature evitabili, da non ripetere nei match ufficiali.

Mets 6 - È l'unico che tenta di evitare il peggio, prova a chiudere la porta con un paio di interventi decisi e decisivi. Su Lasagna rischia molto, ma blocca una possibile azione offensiva.

Pikk 5,5 - Sulla corsia sinistra ci sono pochi spazi, soprattutto nella prima frazione. Nel secondo tempo prova a spingere con maggior costanza, ma la prestazione rimane insufficiente. (Dal 78' Jarvelaid s.v.).

Ainsalu 5 - Insieme al compagno di reparto soffre la pressione costante da parte dei centrocampisti azzurri. Pochissimi inserimenti, dalle sue parti l'Italia passa con estrema facilità. (Dal 46' Tunjov 5,5 - Si vede davvero poco, non riesce quasi mai ad impensierire la retroguardia di casa).

Soomets 5 - In fase di costruzione è praticamente inesistente. Partita da dimenticare, si limita a correre dietro agli avversari senza riuscire mai ad impedire le imbucate.

Liivak 6 - Nella prima frazione prende quasi casualmente il palo su un tiro-cross velenoso. Nella ripresa si concede il bis con un tiro da posizione defilata, ma Sirigu gli nega la gioia del gol. È l'unico che prova a creare qualcosa di pericoloso.

Miller 5,5 - Spaventa la compagine azzurra dopo una manciata di secondi, ma la sua conclusione termina sul fondo dopo una deviazione. Poi si eclissa e combina davvero poco. (Dal 59' Sorga 5 - Si vede soltanto quando deve entrare in campo, tocca pochissimi palloni).

Marin 6 - Cerca un paio di giocare di qualità, ma non gli riesce quasi niente. Agganci e passaggi sbagliati sin da subito, il ct estone lo sostituisce al termine del primo tempo. (Dal 46' Tur 5,5 - Si fa notare quando entra in campo, ma dopo un paio di azioni perde la pericolosità in fase offensiva).

Sappinen 5 - Doveva essere l'uomo più pericoloso, ma riceve palloni col contagocce. Pochissimi rifornimenti, quando tocca la sfera non riesce mai a essere pericoloso. (Dal 59' Lepik 5,5 - Non riesce ad avere un buon impatto sulla sfida, i compagni lo servono poco e male).

Karel Voolaid 6 - Schiera i suoi con un 4-2-3-1, ma è chiaramente un 4-5-1 che vuole concedere meno gol possibili. Gestisce le rotazioni, cerca qualche esperimento in vista della doppia sfida con Macedonia del Nord e Georgia, bisogna evitare la retrocessione nella Lega D della Uefa Nations League.