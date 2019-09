Le pagelle dell'Hellas - Dawidowicz sicuro, Amrabat esce alla distanza

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Hellas Verona - Udinese 0-0

Silvestri 6 - Non si vede neanche costretto a sporcare i guantoni, se non per interventi che vanno a rasentare l'ordinaria amministrazione. Più che altro deve ringraziare la scarsa mira di Lasagna.

Rrahmani 6 - L'ex difensore della Dinamo Zagabria risulta l'uomo più cercato dai suoi compagni quando si gioca un calcio da fermo. Arriva anche un paio di volte a colpire, senza dare precisione.

Dawidowicz 6,5 - Pulito in impostazione - lui che per piedi potrebbe anche giocare a centrocampo - ma soprattutto attento in marcatura. Abile nel leggere l'azione e sicuro negli interventi.

Gunter 6 - Vista l'ultima uscita, nella quale ha regalato il rigore decisivo per la vittoria della Juventus, concludere la partita senza venir menzionato è già un successo.

Faraoni 6 - Non ha la continuità di spinta lungo i novanta minuti della partita, ma in ogni caso garantisce una discreta applicazione in entrambe le fasi.

Amrabat 6,5 - Inizia un po' più timido, giocando un primo tempo abbastanza anonimo. Poi sale in cattedra, e nella ripresa non c'è un'azione scaligera che non passi dai suoi piedi.

Veloso 6 - Dopo la prestazione da urlo sfoggiata all'Allianz Stadium, il portoghese questa volta si limita più che altro a svolgere le funzioni principali. Dare equilibrio.

Lazovic 5,5 - Juric lo fa partire sul piede debole, e questo è un elemento che non gli facilita il compito. Anche quando ha gas per andarsene, perde un tempo di gioco. Non del tutto sufficiente. (dall'83' Vitale s.v.)

Pessina 5,5 - Il centrocampista di proprietà dell'Atalanta non disputa certamente una delle sue migliori partite. Lo si vede generalmente molto poco nel vivo delle azioni.

Zaccagni 5,5 - Non lo si nota granché, anche e soprattutto perché la sua squadra costruisce poche occasioni finché rimane in campo. Prima di uscire fa almeno ammonire Jajalo. (dal 61' Verre 6,5 - Non fa nulla di clamoroso, seppur ci provi in acrobazia, ma il suo ingresso regala maggior sicurezza tecnica all'Hellas sulla trequarti).

Di Carmine 6 - Sfortunato, la sua partita dura meno di mezz'ora. Il motivo sta nel colpo in testa che riceve, senza volontarietà, da Troost-Ekong dopo neanche cinque minuti. Prova a stringere i denti, ma niente. (dal 29' Stepinski 5,5 - Comincia a scaldarsi dopo pochi minuti, e prende il posto dell'acciaccato Di Carmine. Combatte bene, ma non è letale nel colpo di testa che potrebbe far vincere i suoi).