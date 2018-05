Le pagelle dell'Hellas - Nicolas para (quasi) tutto, il solito Romulo

Risultato finale: Juventus-Hellas 2-1

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nicolas 7,5 - One man show nel giorno in cui si celebra l'addio di un collega illustre. Si esalta su Mandzukic, smanaccia su Dybala, ipnotizza dagli undici metri Lichtsteiner. Esente da colpe sui due sigilli della Juventus.

Romulo 6,5 - La grande garanzia di una stagione travagliata non si smentisce nemmeno nel pomeriggio più complicato. Testa alta in copertura, ma è in appoggio che determina: scherza con gli avversari diretti, e serve l'assist a Cerci.

Caracciolo 6 - Dura un tempo il suo pomeriggio allo Stadium. Serenità inedita nelle prime battute: la Juve smista al piccolo trotto, e lui deve solo amministrare. Poi i bianconeri ingranano e le cose si complicano. Dà forfait all'intervallo per un guaio muscolare. (Dal 46' Berzotti 4,5 - Confusione totale dopo l'ingresso: procura anche un penalty sprecato da Lichtsteiner).

Ferrari 5,5 - Chiusure più incerte e traballanti rispetto al compagno di ventura nei primi quarantacinque. Alterna qualche rammendo ben eseguito a distrazioni da matita blu. Pochi i duelli vinti.

Souprayen 5 - Si perde sin dalle prime battute, inglobato nel traffico. Non determina, in nessuna delle due fasi. Soffre la verve bianconera, soprattutto nella fase centrale di gara.

Aarons 5 - Esplosività e freschezza atletica che non gli consentono di emergere. Acerbo tatticamente, prova a ripiegare, ma il suo apporto sul binario mancino non è tangibile. Rilevato da Zuculini (Dal 62' Zuculini 5,5 - Non entra in partita).

Fossati 5 - Far gioco e catalizzare la manovra scaligera è compito assai arduo: lui e Danzi s'infrangono sistematicamente contro la mediana bianconera. Impietoso, il mismatch con gli avversari diretti.

Danzi 5 - Dalle sue parti transitano pochi palloni. La Juventus monopolizza gioco e ritmi, lui è costretto ad assecondare l'inerzia della gara, e non esibisce giocate utili alla causa. Più luci che ombre in intercetto.

Fares 5,5 - Tra i più intraprendenti in avvio: non lesina sgambate a sinistra e prova a pungere con la sua corsa. Dopo una gran serpentina, chiama in causa Buffon con un destro morbido. Alla distanza cala anche lui.

Matos 5 - Non c'è intesa con Cerci. Compresa l'antifona, la contromisura è mettersi in proprio, anche se i risultati non assecondano la sua risoluzione. Un contatto dubbio con Buffon, ma i dubbi sull'entità dello scontro e il buonsenso inducono Pinzani a non fischiare. (Dall'81' Petkovic s.v.).

Cerci 6 - Non lo si vede mai, fino al minuto settantasei: accoglie l'invito dalla destra di Romulo, e accorcia le distanze in spaccata. Rende un pizzico meno amara un'annata da dimenticare.