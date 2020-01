Le pagelle dell'Hellas - Pessina decisivo, Lazovic e Veloso piedi fatati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Silvestri 6 - Tira un sospiro di sollievo quando Majer colpisce la traversa nel finale di primo tempo. Nella ripresa fa da spettatore.

Rrahmani 6,5 - Salva sulla linea dopo pochi minuti, ma Lapadula era in fuorigioco. Poi ordinaria amministrazione.

Kumbulla 6,5 - Preciso e attento, non concede spazi agli attaccanti del Lecce, mai pericolosi.

Dawidowicz 6,5 - Qualche sbavatura, ha il merito di segnare la rete che sblocca l'incontro al 19'.

Faraoni 6 - Contiene bene le avanzate di Donati, si limita a qualche sgroppata offensiva senza strafare.

Veloso 7 - Le sue pennellate mettono in grande difficoltà la difesa del Lecce. Sforna assist su palla inattiva, come quello per Dawidowicz.

Amrabat 7 - Motorino perpetuo e instancabile, il centrocampista dell'Hellas si conquista un rigore a cinque minuti dalla fine, prima di ricevere la meritata standing ovation. (Dall'88' Badu s.v.).

Lazovic 7 - Altra partita, altro assist per l'ex Genoa. Quando punta l'avversario è davvero devastante, ne sa qualcosa il povero Rispoli.

Pessina 7 - Segna un gol, ne sfiora altri due. Partita di qualità e sostanza, è sempre più leader sulla trequarti.

Verre 6 - Non fa rimpiangere Zaccagni, seppur non al meglio della condizione. Grande disponibilità, sempre nel vivo. (Dal 49' Borini 6 - Entra bene in partita, ha voglia ma non riesce a creare molti pericoli).

Di Carmine 6 - Gli manca il guizzo decisivo, ma è sempre pericoloso per la difesa del Lecce. (Dal 73' Pazzini 6,5 - Pochi minuti a disposizione sono sufficienti per timbrare, su calcio di rigore, il suo terzo gol stagionale).