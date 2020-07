Le pagelle dell'Hellas Verona - Borini inesauribile. Gunter, errore decisivo

TORINO-HELLAS VERONA 1-1 - 56' Borini rig., 67' Zaza

Silvestri 6 - Poco impegnato, non può nulla sul colpo di testa di Zaza.

Rrahmani 6.5 - Difensore interessante, riesce a tenere a bada Belotti anche eventualmente immolandosi.

Gunter 5 - Perde in marcatura Zaza che gli prende il tempo e segna sotto il suo naso.

Empereur 6.5 - Il Toro cala un trio d'attacco non da poco, eppure non concede quasi nulla chiudendo bene gli spazi.

Faraoni 6.5 - È una delle immagini simbolo dell'Hellas. Esterno di grande corsa e un piede che sforna traversoni invitanti.

Pessina 6 - Meglio nel primo tempo quando i suoi inserimenti sono frequenti. Cala nella ripresa arretrando come la squadra una volta passati in vantaggio.

Veloso 5.5 - Qualche pallone perso di troppo, non è da un giocatore della sua classe. Per sua fortuna c'è poco in palio e gli avversari non sempre ne approfittano.

Lazovic 6.5 - La sua velocità mette in difficoltò Ola Aina arrivando in più di un'occsaione ad affondare in area avversaria. Generoso, serve palloni che meriterebbero sorte migliore. (Dal 79' Dimarco sv).

Borini 6.5 - Uomo partita. Si procura e trasforma il calcio di rigore. E prima si distingue per le sue incursioni e i ripiegamenti. Inesauribile, nonostante la sua ultima presenza da titolare fosse datata 1° luglio. (Dal 79' Stepinski sv).

Verre 5.5 - Ha l'occasione per sbloccare la partita, si dimostra poco freddo. Poco pericoloso. (Dal 51' Eysseric 5.5 - Incide poco, la spinta dell'Hellas si esaurisce da lì a qualche minuto).

Salcedo 6 - Sbaglia qualche pallone ed è leggerino davanti. Ma ha numeri interessanti. (Dal 64' Zaccagni 6 - Ha buone intuizioni in un momento in cui è il Toro a fare la partita).

Allenatore Ivan Juric 6 - Nonostante non ci sia niente in palio il suo Verona fa la partita per un'ora. Poi la tensione cala.