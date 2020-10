Le pagelle dell'Hellas Verona - Favilli delude, Dimarco è sorpreso. Ilic la vera nota lieta

Risultato finale: Parma - Hellas Verona 1-0

Silvestri 6 - Battuto in apertura di incontro dal tap-in semplice di Kurtic, non ha colpe. Reattivo invece nelle altre situazioni in cui è chiamato ad intervenire.

Cetin 5,5 - Cerca di recuperare sull'inserimento di Kurtic, ma finisce per fare una figura non esattamente invidiabile. Lascia il campo nel finale a un'altra punta per tentare l'assalto.

(dall'86' Tupta s.v . )

Gunter 5,5 - Esce dai blocchi per fermare Karamoh, ma lascia troppo spazio al francese per servire il cross vincente verso Kurtic. Prova a rifarsi di testa nel finale, ma Sepe è attento.

Lovato 5,5 - Nel varco che Karamoh attacca al minuto uno, non si può non notare la sua assenza. Colto impreparato come tanti altri dalla partenza sprint ducale, esce a fine primo tempo per infortunio.

(dal 45' Lazovic 5,5 - Entra e si piazza a sinistra, nel tentativo di dare più vivacità alle azioni della sua squadra. Intenzioni che rimangono però sulla carta).

Faraoni 6 - Non spinge con la consueta cattiveria sulla fascia destra, anche se è sul suo destro che arriva la migliore occasione dell'Hellas. Per sua sfortuna c'è però Pezzella in traiettoria.

Tameze 5 - Tra i peggiori in campo, sembra la copia sbadita di quello visto in queste due prime uscite. Spesso in ritardo, per poco una sua dormita in area non regala la doppietta a Tameze.

Ilic 6,5 - Nota più lieta di oggi per quanto riguarda l'Hellas: non tradisce alcuna emozione, ed anzi disegna interessanti giocate con un mancino di velluto. Cala un po' sulla lunga distanza, ma ottimo esordio da titolare.

Dimarco 5 - Trenta secondi e si fa colpevolmente sorprendere alle spalle dal lancio profondo di Laurini. Non rimedia con la consueta birra in fase offensiva: brutta giornata per lui.

Barak 5,5 - Si fa vedere con una conclusione dalla lunga distanza centrale, e poco altro. Cerca spazi nella difesa ducale, che però legge sempre bene i suoi movimenti e inserimenti.

(dal 58' Salcedo 5,5 - Ha più di mezz'ora per provare ad entrare in partita, ma finisce con il non riuscirci mai realmente).

Zaccagni 5,5 - Rimane spesso più largo, sulla sinistra, provando poi a cercare gloria per vie centrali. Non viene però mai coinvolto più di tanto, finché non è chiamato fuori da Juric.

(dal 58' Colley 6 - Ingresso migliore rispetto a Salcedo, regala quantomeno un po' di brio e di frizzantezza all'Hellas là davanti).

Favilli 5 - Tra le maggiori delusioni di oggi: nel primo tempo si fa ipnotizzare a tu per tu con Sepe, ed era pure in fuorigioco. Svanisce sul lungo andare, delusione del reparto offensivo scaligero.

Allenatore: Juric 5,5 - Come detto, quest'oggi è l'approccio a fare la differenza, e i suoi non sembrano esattamente sul pezzo: un lancio dalla difesa trova mezza squadra sorpresa, e porta in vantaggio il Parma. Dopo una sbandata immediata, l'Hellas cerca di tornare in partita ma la reazione vera e propria dura circa mezz'ora nel primo tempo. Per il resto poca roba, ci si aspettava certamente qualcosa in più, anche se lui prova ad inserire sempre più giocatori offensivi.