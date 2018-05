Le pagelle dell'Hellas Verona - Gran gol di Lee, male la difesa

Risultato finale: Milan-Hellas Verona 4-1.

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Silvestri 6 - Subisce tre gol, ma ne evita almeno altri tre. Molto attento sulle incursioni, compie tre ottimi interventi.

Bearzotti 5 - Soffre troppe le giocate di Calhanoglu, il turco lo manda in confusione costante. E non riesce mai a trovare lo spazio per spingere.

Caracciolo 5 - Partita da dimenticare, i giocatori del Milan arrivano da tutte le parti e lui non riesce a gestire nessuno.

Heurtaux 5 - Prova a deviare il tiro di Calhanoglu, ma non è fortunato. Per il resto del match non riesce mai a prendere le giuste distanze, come sul gol di Cutrone.

Fares 4.5 - Il Milan dalle sue parti fa il bello e il cattivo tempo. Lascia troppo spazio a Suso, dalla sua corsia arriva il gol di Abate. (Dal 76’ Aarons 6 - Entra bene in campo, si muove molto bene tra le linee).

Romulo 6 - Uno dei più propositivi del Verona, non molla mai. E colpisce la traversa direttamente su punizione.

Danzi 5 - Prova a gestire le incursioni, ma non è brillante. Sbaglia troppo, non riesce quasi mai ad entrare in partita.

Calvano 5 - Non trova mai lo spunto, spesso sbaglia la giocata difensiva. Gli inserimenti dei centrocampisti lo mandano fuori giri. Ma anche quelli dei terzini, come in occasione del gol di Abate. (Dal 52’ Zuculini 5.5 - Ci mette la grinta e la fisicità, forse troppo veemente visto il match).

Cerci 5 - Un paio di giocate estemporanee, poi niente di più. Si limita al minimo sindacale, spesso non fa nemmeno quello.

Petkovic 5 - Un paio di incursioni, ma nulla di più. Si muove poco, prova a buttare fuori il pallone in fase difensiva. Ma non è di certo la sua miglior partita della stagione. (Dal 57’ Lee 7 - Entra e segna un gran gol. Il suo primo centro arriva in un palcoscenico di tutto rispetto).

Matos 5.5 - Prova qualche giocata, ma non gli riesce quasi nulla. Un paio di spunti, poi si eclissa come tutta la squadra.