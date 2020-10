Le pagelle dell'Hellas Verona - Lovato è una sicurezza. Kalinic e Favilli polveri bagnate

HELLAS VERONA-GENOA 0-0

Silvestri 6 - Più per i fotografi che non per la necessità di volare su Radovanovic, bravo su Pandev a non abbassarsi rischiando di essere uccellato.

Lovato 6,5 - Bene nei bodycheck, non ha poi un grande lavoro per tenere a bada gli avversari.

Ceccherini 6,5 - Un paio di interventi a chiudere, qualche rincorsa dietro a Pandev, in mezzo alla retroguardia non demerita più di tanto.

Empereur 6 - Non bada troppo al sottile quando deve rilanciare il pallone. In generale non demerita, Juric lo cambia per dare più forza nella fase offensiva (dal 68' Dimarco s.v.)

Faraoni 6 - Sulla fascia non è il solito stantuffo che può dare problemi agli avversari. Pure in una giornata obiettivamente meno fortunata è il più pericoloso.

Vieira 6 - Volenteroso, trova il giallo di Badelj quando si muove in avanti. Trova continuità e recupera molti palloni.

Ilic 6 - Si fa vedere dopo dodici minuti in zona gol, provando a impegnare Perin. Dopo però è più timido e non cerca l'anticipo in avanti.

Lazovic 5,5 - Come per Faraoni, c'è poco spazio per voli pindarici e azioni offensive. Non impegnato come al solito.

Colley 6,5 - Il più frizzante in avanti, non solo per le conclusioni con entrambi i piedi, ma perché cerca di aumentare la rapidità e dare qualche problemino alla retroguardia avversaria (dall'81' Zaccagni s.v.).

Tameze 6, - Posizionato in una zona di campo più offensiva rispetto al solito, come il Boateng del Milan di Allegriana memoria, non riesce però a dare la giusta fantasia al reparto (dall'81' Salcedo s.v.).

Favilli 5 - Non riesce a sfruttare uno stop errato di Perin. Ci prova con un diagonale in apertura di secondo tempo, ma trova il portiere ancora sulla sua strada. Zapata lo ridimensiona (dal 60' Kalinic 5 - Non si vede per nulla, complicato incidere a partita in corso).

Juric 6 - Comanda il gioco, non rischia praticamente mai, cerca anche di cambiare le carte in tavola, inserendo Dimarco per Empereur e dando più forza offensiva. I cambi non lo aiutano.