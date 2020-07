Le pagelle dell'Hellas Verona - Pessina, gol da campione. Serata no per Empereur

Silvestri 6 - Spiazzato da Veretout in occasione del rigore. Non può nulla sul colpo di testa ravvicinato di Dzeko.

Kumbulla 6 - La sua gara non dura neanche 20 minuti, costretto ad uscire per un problema fisico. (Dal 19' Dimarco 6 - Entra benissimo in partita, con un paio di sortite offensive quasi da attaccante)

Günter 6 - Gara attenta in difesa, non ha particolari colpe sui gol subiti.

Empereur 5 - Il suo tocco su Pellegrini causa il calcio di rigore poi trasformato da Veretout. Nella ripresa rischia grosso: cade in maniera goffa e lascia campo libero a Pellegrini. Per sua fortuna Lazovic riesce a salvare sul tap-in a botta sicura di Mkhitaryan.

Faraoni 6 - Buon primo tempo, si fa vedere anche nella metà campo avversaria con continuità.

Amrabat 5,5 - Perde una palla velenosa al limite dell'area e la Roma segna il secondo gol. In calo rispetto alle ultime uscite, paga anche la stanchezza. (Dall'83 Badu S.V)

Veloso 6,5 - Solite geometrie in mezzo al campo, dà il la all'azione del gol di Pessina. Solita gara di altissimo livello per il capitano dell'Hellas Verona. (Dall'83' Stepinski S.V)

Lazovic 6,5 - Fra i migliori in campo del Verona. Davanti crea scompiglio con le sue accelerate, in difesa salva i suoi con un recupero prodigiso.

Pessina 7 - Segna un gol spettacolare: un colpo di tacco che non lascia scampo a Pau Lopez, una giocata da campione.

Zaccagni 6,5 - Nel primo tempo non si accende. Le cose cambiano nella ripresa: supera con facilità Mancini e mette in mezzo un cross vincente per Pessina. (Dal 64' Salcedo 6 - Entra bene in partita, con la sua freschezza crea diversi problemi alla retroguardia della Roma.)

Verre 5,5 - Gioca come falso nueve, ma i risultati non sono quelli sperati. (Dal 64' Eysseric 5,5 - Torna in campo dopo una lunga assenza, ma la condizione ancora non è la migliore.)

Ivan Juric 5,5 - Espulso dopo circa 10 minuti, qualche parola di troppo che ha costretto l'arbitro a mostrare il rosso. La guida della squadra passa al vice Paro, ma dalla tribuna il tecnico continua a guidare i gialloblù. Sceglie un attacco leggero senza punti di riferimento, ma la Roma riesce a difendere senza affanni. Corre ai ripari nella ripresa, ma non crea problemi ai giallorossi.