Le pagelle dell'Hellas Verona - Silvestri esce alla Superman. Rrahmani fa l'attaccante

vedi letture

HELLAS VERONA-INTER 2-2

Silvestri 6 - Mette i guantoni su Gagliardini e Candreva, al secondo tentativo dell'ala non può fare granché. Forse è colpevole sul due a uno, perché se la deviazione di Dimarco cambia tutto, dall'altro lui sembra lento nell'intervenire. Nel finale esce alla Superman.

Rrahmani 7 - È il meno visibile dei compagni perché libero da marcature fisse. Non sbaglia quasi mai il passaggio, soprattutto quello del pareggio per Veloso, dopo un'azione da attaccante.

Gunter 6 - Prende un giallo perché Sanchez ha due marce in più di lui in campo aperto. Per il resto tenta di reggere con esperienza.

Kumbulla 6 - Francobolla Lukaku e tenta di aiutarsi con il fisico, alle volte. Non ha paura di affrontare gli avversari, ma in alcune occasioni viene gabbato dagli avversari (dall'83' Empereur s.v.).

Faraoni 5,5 - Arriva leggemente in ritardo con l'appuntamento per il gol dell'ex. In due circostanze.

Amrabat 6,5 - Corre, tocca i palloni, sporca i passaggi agli avversari, riparte. Praticamente ovunque, un treno che non si ferma mai. Grande colpo della Fiorentina.

Veloso 7 - Cervello del centrocampo, sfodera un sinistro straordinario che batte Handanovic ma che incoccia il palo. Meritava probabilmente di più nella circostanza, si rifà nel secondo tempo.

Dimarco 6 - Stupendo il suo tiro al volo che rischia di dare il 2-0 all'Hellas, nel primo tempo. Peccato che sbagli porta nella ripresa, quando il petto devia il cross di Candreva (dal 66' Adjapong 6 - Sulla sua fascia la situazione si calma con la sua entrata).

Pessina 6 - Guastatore che prova a fare male, senza però riuscirci. Alle volte si lamenta con i compagni che non vedono i suoi ottimi tagli.

Lazovic 7 - Dopo pochi secondi va via a Skriniar come se fosse un allenamento del giovedì, per poi imbucare l'1-0. Trova spesso la giocata, anche il cross giusto per i compagni (dall'83' Verre s.v.).

Stepinski 5,5 - Cerca di aprire gli spazi, certamente non riesce a liberarsi della marcatura guardinga di de Vrij (dal 53' Di Carmine 6 - Lotta contro i difensori, va vicino al gol quando vorrebbe invece crossare. È prezioso).

Juric 6,5 - Il suo Verona parte subito in vantaggio pescando la mossa Lazovic, poi spreca un paio di occasioni per il raddoppio. Quando sembra finito trova il pareggio con Veloso: è una piccola Atalanta che si diverte.