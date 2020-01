Le pagelle dell'Hellas Verona - Tutti i gioielli brillano, la guida è Pazzini

Risultato finale: SPAL 0, Hellas Verona 2.

Silvestri 6 - Praticamente mai impegnato dalla SPAL, si fa rispettare sulle uscite alte.

Rrahmani 7 - Solito impeccabile lavoro difensivo a cui si aggiunge un'insolita voglia di fare gol: ci prova con un inserimento, nel primo tempo, e con una zuccata di precisione, nella ripresa.

Kumbulla 6,5 - Non è più una sorpresa: perfetto in marcatura, tiene lontano Petagna dall'area piccola, dove l'avversario è più pericoloso. Nella bella favola veronese, è uno dei protagonisti assoluti.

Gunter 6,5 - La verve di Strefezza è un problema, ma se la cava sempre, aiutato anche dai puntuali raddoppi di Lazovic.

Faraoni 6,5 - La giocata più decisiva della sua gara è nella propria area piccola, quando sbilancia Paloschi pronto a fare 1-1: solita prova di grandissima generosità e costante lucidità.

Veloso 6 - Meno preciso del solito: si fa apprezzare per il lavoro in fase di ripiego, ma in quella di costruzione non strabilia.

Pessina 6,5 - Non fa rimpiangere Amrabat, il che è tutto dire, giocando una ottima prova con le sue caratteristiche: ordine, palleggio sempre preciso, pur non disdegnando certo la corsa.

Verre 6 - Arretra volentieri sulla linea dei centrocampisti alla ricerca di palloni giocabili, ma è in fase di non possesso che brilla, con grandissimo sacrificio. Dal 90' Dawidowicz sv.

Lazovic 7 - Diventato imprescindibile per la squadra, è il fido scudiero di Juric, che lo ha voluto fortemente e ora si gode la sua miglior versione possibile: assist per Pazzini e un 70% del gol di Stepinski sono roba sua.

Zaccagni 6,5 - Bravo nel sacrificarsi in fase di pressing, meno lucido quando c'è da fare l'ultima giocata, che sia un tiro o un assist. Dal 79' Badu sv.

Pazzini 7 - Aveva 44 minuti nelle gambe in stagione, oggi ne gioca 72 con un gol pesantissimo e un altro paio di grandi occasioni che Berisha gli annulla. Brutte notizie per la concorrenza. Dal 73' Stepinski 7 - Bravo a mettere a frutto la prima e unica occasione che la partita gli concede, con un sinistro a incrociare che batte il quasi imbattibile Berisha.