Le pagelle dell'Hellas - Zaccagni e Verre super. Amrabat una certezza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Silvestri 6 - Non può niente sulla rete del vantaggio del Genoa siglata da Sanabria. Per il resto normale amministrazione per l'estremo difensore dell'Hellas Verona.

Rrhamani 6,5 - Parte male prendendo subito il giallo, poi si riprende ed è forse il migliore della retroguardia del Verona. Pericoloso anche in attacco nel primo tempo con il suo colpo di testa che per poco non batte un attento Perin. Perfetto e puntuale il suo inserimento nell'azione che porta al 2-1 di Zaccagni.

Gunter 5- Si fa anticipare da Sanabria sul gol del vantaggio del Genoa. Agisce da centrale e imposta anche il gioco ma la disattenzione pesa molto sulla sua prestazione.

Kumbulla 5,5 - Contro Sanabria soffre molto. Non è certo la sua migliore prestazione in questa stagione ma un passaggio a vuoto ci può stare.

Faraoni 5,5 - Non riesce a spingere come vorrebbe e il merito è anche di Barreca che lo argina al meglio. Dalla sua parte arriva anche il cross che Sanabria trasforma nel gol dello 0-1. Nella ripresa sfiora il gol di testa.

Amrabat 7 - Solita prova di generosità per il centrocampista che rientrava oggi dopo aver scontato il turno di squalifica. Ammonito per un fallo tattico a inizio ripresa ma nonostante il giallo ha dato come sempre il suo grande contributo. (Dal 90' Badu sv).

Veloso 6 - Nel primo tempo occasione dalla sua mattonella su calcio di punizione ma il suo tiro è finito alto di molto. Molti palloni passano dai suoi piedi

Lazovic 6,5 - Spinge molto sulla corsia mancina del centrocampo e spesso mette in difficoltà Ankersen. Non entra nelle azioni dei due gol ma il suo contributo è molto prezioso.

Pessina 6 - Perin gli dice di no nel primo tempo deviando alla grande una sua sforbiciata mancina su cross di Amrabat. Lotta e si batte per tutta la gara.

Zaccagni 7 - Ha il merito di procurarsi il rigore dell'1-1 e successivamente va vicino al vantaggio. Al 65' segna poi il suo primo gol in Serie A che regala il 2-1 ai suoi. Giornata da incorniciare per lui. (Dall'88' Pazzini sv).

Verre 6,5 - Freddissimo dal dischetto in occasione del gol del pareggio. Il ruolo di falso nove fa per lui e stasera si è visto eccome. Molto convincente la sua prestazione. (Dal 93' Dawidowicz sv).