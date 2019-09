Le pagelle dell'Hellas - Zaccagni sprecone, Veloso dà qualità

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Silvestri 6,5 - Si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa. Non può nulla sulla rete di Castro: il movimento di Joao Pedro lo confonde.

Rrahmani 6,5 - Altra buona prestazione per il centrale kosovaro, che si destreggia bene contro avversari molto indisiosi.

Dawidowicz 6 - Preferito a Kumbulla, il jolly classe 1995 controlla piuttosto bene Simeone e gli concede solo un paio di palle gol.

Gunter 5,5 - Macchinoso, lento e spesso in ritardo. Sopperisce con la fisicità e una buona dose di esperienza.

Faraoni 6,5 - Fino al gol segnato su gentile concessione di Ceppitelli la sua prestazione non poteva definirsi sufficiente. Dopo la rete prende fiducia e attacca a testa bassa.

Amrabat 6 - Solito grande lavoro in mezzo al campo, cerca di dare coraggio alla squadra. Un osso duro difficile da contrastare.

Veloso 6,5 - Dà qualità alla manovra, riesce a trovare anche una certa continuità di rendimento fino al 90'. Vicinissimo al gol nel finale di prima frazione.

Lazovic 5,5 - Cresce nel finale, quando tutta la squadra ci prova di più. Per tutta la partita non si rende mai pericoloso.

Zaccagni 5 - Ha due grandi occasioni, una per tempo: nella prima gli manca precisione; sulla seconda, in rovesciata, non fa una bella figura. (Dal 74' Pessina 6 - Dà il suo contributo nel finale, quando l'Hellas cerca la vittoria ma deve preoccuparsi anche di contenere le offensive dei padroni di casa).

Verre 5,5 - Spettatore per gran parte del primo. Nella ripresa, prima dell'uscita dal campo, sciupa da buona posizione. (Dal 61' Salcedo 6,5 - Il talento entra benissimo in partita, cercando la rete in più circostanze e creando qualche grattacapi alla difesa di casa).

Stepinski 5,5 - Lotta contro i possenti difensori dei sardi ma non riesce praticamente mai a concludere verso la porta di Olsen. (Dall'88' Pazzini s.v.).