Le pagelle dell'Inghilterra - Sterling, 50 senza lode. Stones da censura

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pickford 5,5 - A volte non è stilisticamente perfetto, ma le prende in qualche modo e non ha grosse colpe sui gol dell'Olanda. Per quelli prendersela con la difesa.

Walker 5,5 - Corre tanto, ma a volte si addormenta ed è troppo superficiale in fase difensiva, come nel secondo tempo su Depay.

Stones 4,5 - La sua prova è da dimenticare. Due errori da matita blu, prima perdendosi de Ligt in occasione dell'1-1, poi con il pasticcio difensivo che vale il vantaggio olandese. Questa partita ce l'ha soprattutto lui sulla coscienza.

Maguire 6 - Non sbaglia quanto il compagno di reparto, importante il suo apporto offensivo sui calci piazzati, le sue sponde sono sempre molto utili.

Chilwell 6 - Se la cava dal punto di vista difensivo, mentre in zona offensiva fa ancora meglio, con una spinta perenne. Inesauribile.

Rice 6 - Chiamato a fare filtro davanti alla difesa, ripaga la decisione di Southgate. Nessun errore da parte sua. Dal 107' Alli s.v.

Delph 6 - Dà tutto per la squadra, si sacrifica in entrambe le fasi e va anche al tiro quando può. Sufficiente. Dal 77' Henderson 5 - Entra male, perde un paio di palloni sanguinosi. Di solito viene premiato il suo atteggiamento, stasera è il contrario.

Barkley 5 - All'inizio è tra i migliori, ma dopo mezzora si spegne, quasi scompare. Nei tempi supplementari un erroraccio che causa il 3-1 che chiude la partita. Deludente.

Sterling 5,5 - Alla cinquantesima presenza, è capitano dell'Inghilterra, ma non riesce ad incidere in questa serata speciale. Colpisce una traversa e calcia in un'altra occasione, poi poco altro. 50 senza lode.

Rashford 6,5 - In un tempo si sveglia solo nel finale ma fa due cose positive: prima guadagna un rigore e poi lo trasforma. Mica poco. Dal 46' Kane 5,5 - Si sbraccia, fa a sportellate, ma non è praticamente mai pericoloso.

Sancho 6 - S'impegna, sacrificandosi anche in fase difensiva. Punta spesso l'uomo. Sprazzi della sua enorme classe, ma può fare ancora meglio. Dal 61' Lingard 6,5 - Ottimo impatto, è subito protagonista. Trova anche il gol, ma il VAR glielo annulla per un fuorigioco millimetrico.