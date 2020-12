Le pagelle dell'Inter - Barella è il migliore. Lukaku nel posto sbagliato al momento sbagliato

Handanovic 6 - Praticamente mai chiamato in causa. Si limita a guidare la sua difesa con le parole e gestire alcuni palloni coi piedi

Skriniar 6,5 - Fa esattamente quello che vuole Conte: ovvero pressing molto alto, attenzione difensiva e sostegno alla manovra d'attacco

De Vrij 6,5 - Chiusure di livello e solite letture difensive di grande spessore. Anche se lo Shakhtar fa ben poco per creargli grattacapi

Bastoni 6 - Lo Shakhtar fa poco per impensierire l'Inter anche dalla sua parte. Se la cava con la solita attenzione e propone i soliti lanci a cercare l'imponenza di Lukaku (dal'85 D'Ambrosio sv)

Hakimi 6 - Primo tempo così e così. Molto meglio nella ripresa, quando trova il fondo con continuità e risulta più coinvolto nel gioco (dall'85' Darmian sv)

Barella 6,5 - Conte ha fatto di tutto per recuperarlo e si capisce perché. I suoi inserimenti sono una delle poche chiavi veramente efficaci per provare a scardinare la folta difesa ucraina

Brozovic 6 - Inizia benissimo, con idee e tempi di gioco ma pure sostanza nelle chiusure. Cala vistosamente alla lunga, perdendo lucidità

Gagliardini 5,5 - A tratti nervoso, come dimostra il giallo per proteste. Buona presenza nella densità di centrocampo creata dagli ucraini ma pure qualche errore tecnico di troppo (dal 76' Sanchez 6 - Avrebbe probabilmente segnato al 90', peccato che sulla traiettoria del suo colpo di testa ci fosse Lukaku)

Young 5 - Il peggiore dell'undici titolare di Conte. Spinge poco e male e nella ripresa rischia la frittata perdendo un pallone sanguinoso che lancia il contropiede dello Shakhtar (dal 68' Perisic 5 - Ingresso non positivo. Cross sbilenchi e appoggi rivedibili)

Lautaro 5,5 - E' bravo a crearsi i presupposti per almeno 4 occasioni da gol. Meno bravo nella realizzazione, fra sfortuna (vedi la traversa in apertura) e imprecisione (dall'85 Eriksen 6 - Pochi minuti a disposizione ma la voglia di provare a lasciare il segno)

Lukaku 5 - Primo tempo di lavoro per i compagni, ripresa in cui è più volte pericoloso. Suo malgrado, con una buona dose di sfortuna, è in piena traiettoria sul colpo di testa di Sanchez che probabilmente avrebbe perforato la difesa dello Shakhtar

Antonio Conte 5,5 - La sua Inter è padrona del campo. Ma come all'andata in Ucraina non riesce a trovare la via del gol contro una squadra che col 'Gladbach ne aveva subiti 10 in 180'. Peccato, anche perché pure i cambi avevano dato qualcosa in più