Le pagelle dell'Inter - Barella il migliore. Sprazzi di fantasia per Eriksen

Fonte: Dal nostro inviato a San Siro

Handanovic 6: Vive il primo tempo da spettatore non pagante, poi subisce il gol del pareggio di Caceres per un errore della difesa. Compie un mezzo miracolo su Vlahovic che permette all'Inter di non subire il 2-1.

Godin 6: Deve farsi perdonare qualche partita sotto tono e in questo caso gioca una gara ordinata anche se senza compiere interventi che ricordino il giocatore visto all'Atletico Madrid.

Ranocchia 6: E' la classica partita dove il difensore centrale deve pensare più a guidare i compagni che a stare dietro agli attaccanti avversari. Sufficienza piena senza bisogno di strafare.

Bastoni 6,5: Gli attaccanti della Fiorentina non gli mettono grande apprensione e lui gioca una partita serena senza strafare ma con grande ordine e attenzione. Si fa vedere anche su corner quando un suo colpo di testa finisce di poco a lato.

Candreva 6,5: Ha il grande merito di sbloccare una partita ai limiti dell'horror con un gol a rimorchio da opportunista. Presidia la fascia stando un po' attento a Dalbert e un po' a Chiesa. (Dal 74' Moses S.V.: Gioca un quarto d'ora abbondante ma non deve fare praticamente niente. Valutazioni più approfondite rimandate alla prossima puntata).

Vecino 6: Ogni tanto sparisce dal gioco ma in generale gioca una buona gara. Sempre pericoloso di testa, non si può dire lo stesso quando gioca palla a terra.

Barella 7,5: Il gol del 2-1 è un mix di potenza, precisione e coordinazione. Quando le partite fanno fatica a sbloccarsi, serve il colpo di chi ha più classe e lui sta dimostrando di averne in abbondanza.

Young 6,5: Buona partita dell'ex Manchester United sulla sua fascia prediletta. Si propone spesso e volentieri e i cross sono sempre un pericolo per la difesa viola. Se il buongiorno si vede dal mattino, levarlo dal campo sarà difficile.

Sanchez 5: A bilancio rimane un buon tiro finito alla destra di Terracciano. Per il resto, partita incolore dove spesso non trova neanche la posizione giusta per farsi servire nell'inedito ruolo di trequartista. (Dal 66' Eriksen 6: Dopo due giorni di applausi assaggia San Siro da nerazzurro e si gode le ovazioni del pubblico. Prova a mandare in porta Lautaro in un paio di occasioni e si vede che il piede è quello giusto. Presto potrà dimostrare il suo valore, visto che Conte ha già iniziato le sperimentazioni in trequarti).

Lautaro 6: Facendo la media tra il 7 dovuto al buon rendimento offensivo e il 5 per essersi fatto saltare in testa da Caceres in occasione del gol viola, il risultato è una piena sufficienza. E' sempre pericoloso e su questo non ci sono dubbi ma il nervosismo ancora non l'ha totalmente abbandonato.

Lukaku 5,5: Si limita per tutta la gara a tenere palla in avanti e a lavorare sporco per i compagni. Non è mai pericoloso e questo non può non contare nella pagella finale quando ti chiami Lukaku. (Dall'88' Esposito S.V.)