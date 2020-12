Le pagelle dell'Inter - Barella, un colpo al passato. D'Ambrosio entra e la ribalta, Lukaku timbra

Handanovic 6 - Alla prima occasione il Cagliari lo trafigge, ma lui può farci davvero poco sulla conclusione di Sottil. Per il resto gara attenta sulle conclusioni che arrivano.

Skriniar 6 - Qualche piccola sbavatura ad inizio match ma poi cresce e torna ad essere la garanzia che ci ha abituato a vedere. Preciso anche quando imposta l’azione difensiva.

De Vrij 6,5 - Nel momento iniziale di maggiore pressione del Cagliari salva i suoi deviando in corner una conclusione di Pavoletti. Guida bene la difesa con la sua solita autorità.

Bastoni 6 - Accompagna spesso l’azione sulla sinistra aiutando Perisic. Riesce a controllare con ordine gli attaccati della formazione di Eusebio Di Francesco (Dal 71’ Lautaro Martinez 6 - Dà vivacità all’azione dell’Inter che riesce a ribaltare il punteggio).

Darmian 6 - Duella con Sottil sulla sua corsia di competenza con l’attaccante del Cagliari che prova ad andar via in velocità. Disputa una gara ordinata su entrambe le fasce (Dal 57’ Young 6,5 - Si presenta con una conclusione potente deviata in corner da un super Cragno, spinge spesso sull’esterno).

Barella 7 - Ritorna nella sua città, nella sua terra. Un motorino a centrocampo come sempre. rova il più classico dei gol dell’ex con una conclusione al volo dopo averlo sfiorato con una girata nel primo tempo.

Brozovic 6,5 - La pressione del Cagliari è forte ma lui riesce a districarsi bene nel traffico. Fa densità in mezzo al campo, dà solidità al reparto come sempre sbagliando pochissimo.

Perisic 5,5 - Nota stonata del match. Si fa notare in difesa per buone chiusure ma quando deve pungere sulla corsia trova però Faragò che fa ottima guardia (Dal 46’ Hakimi 5,5 - Partecipa al forcing nerazzurro alla ricerca del gol, ma in certi frangenti crea un po’ troppa confusione. Lascia il campo per un problema fisico Dall’82 D’Ambrosio 7 - Neanche il tempo di annotare il cambio che trova uno stacco di testa sul secondo palo che capovolge il punteggio).

Eriksen 6 - Tornato in campo dal primo minuto dopo un mese e mezzo dove aveva collezionato solo un quarto d’ora complessivo. Conte lo vorrebbe più arretrato ma quando si accende in avanti mette la sua qualità per i compagni (Dal 57’ Sensi 6 - Mezzora buona per il centrocampista nerazzurro che cerca spesso il tiro dal limite senza però essere fortunato).

Lukaku 7 - Usa come sempre il fisico per proteggere il pallone e compiere giocate all’interno dell’area. Ingaggia un duello con Cragno che l’attaccante vince nei minuti di recupero.

Sanchez 6,5 - Entra subito in partita mettendo dinamismo e qualità. Dialoga spesso con i compagni di reperto, sfiora il gol con un colpo di testa chiamando Cragno al grande intervento di piede.

Conte 7 - Serviva una reazione dopo l’eliminazione dall’Europa e reazione è stata. Rabbiosa, come vuole lui. La sua squadra crea tantissimo ma di fronte trova un super Cragno. Poi cambia mettendo una difesa a quattro e il tanto atteso piano B funziona.