Le pagelle dell'Inter - Bene Icardi, Lautaro abbatte il Napoli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

.Risultato finale: Inter-Napoli 1-0 (91' Lautaro)

Handanovic 6,5 - Attento su Insigne al 16', così come su Callejon al 66'. Nel finale, prima del gol di Lautaro, un gol già fatto.

D'Ambrosio 6 - Tanta spinta, un po' di imprecisione ma con Politano ha grande intesa.

De Vrij 6,5 - Ha classe e si intende a meraviglia col compagno di reparto.

Skriniar 6,5 - Quasi insuperabile, mette il bavaglio quando l'attacco del Napoli prova a farsi vedere in area.

Asamoah 7 - Provvidenziale in un paio di chiusure. Intercetta sulla linea la conclusione di Zielinski.

Borja Valero 6 - E' il faro della manovra, impacchetta l'assist per Icardi un attimo prima dell'intervallo. Cala alla distanza, viene ammonito e Spalletti poco dopo lo richiama in panca. (Dal 64' Vecino 6 - Fa il velo per Lautaro, risultando decisivo).

Brozovic 6 - Non riesce a produrre sempre gioco, per fortuna che al suo fianco ci sono due ottimi interpreti.

Joao Mario 6,5 - Corre e lotta su ogni pallone, ingaggiando un duello col connazionale Mario Rui. (Dall'83' Lautaro 6,5 - Gol decisivo, il suo. Il Toro rilancia l'Inter in ottica secondo posto).

Politano 7 - La sua girata iniziale è stilisticamente buona, ma poco efficace perché non trova la porta. Corre dal 1' all'ultimo, senza mai fermarsi.

Icardi 6,5 - Prova a sorprendere Meret dopo due secondi ma la traversa gli dice no, poco prima dell'intervallo supera - con bravura e fortuna - Albiol, Maksimovic e Meret ma Koulibaly respinge la sua conclusione sulla linea.

Perisic 5,5 - Trova il gol al 32', ma l'arbitro non convalida per netta posizione di offside del croato sulla precedente conclusione di Joao Mario. Sparisce nella ripresa. (Dal 74' Keita 6 - Viene messo giù da Albiol, ma Mazzoleni fa proseguire. Entra in campo e risulta vivace e propositivo).