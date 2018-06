Le pagelle dell'Inter - Bettella superlativo, Zaniolo di caparbietà

Fonte: dall'inviato allo stadio Ricci di Sassuolo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pissardo 6,5 - Risponde presente sullla botta di Jakupovic, sicuro e attento per tutta la durata della gara.

Nolan 6 - Imbattibile sui palloni alti, in un paio di occasioni si perde l'avversario in velocità.

Lombardoni 6,5 - Guida la difesa con esperienza e precisione, ma quando non può arrivarci, ringrazia Bettella.

Bettella 7 - Prova maiuscola di un difensore di cui sentiremo parlare a breve e per molto tempo: memorabile l'entrata, solo palla, con cui ferma Olivieri lanciato a rete.

Valietti 6,5 - Ingaggia un duello tutto fisico con Tripaldelli e non molla un centimetro: mostra al Sassuolo (che lo cercò a gennaio), in casa neroverde, tutte le sue qualità.

Emmers 6,5 - Solita prova di sostanza e qualità: con un inserimento improvviso va vicino al gol del vantaggio già nel primo tempo. Dall'82' Gavioli sv.

Pompetti 6,5 - E' il più giovane in campo ma i compagni lo cercano sempre: parte malino (un paio di errori di precisione) ma cresce col cronometro. A lui vengono affidati tutti i calci piazzati.

Sala 6 - Copre bene la posizioni senza però dare la solida dose di inserimento e cross da sinistra.

Zaniolo 6,5 - Nei primi venti minuti vaga alla ricerca della giusta posizione. Si interstardisce nella conclusione personale fino a quando arriva l'occasione buona e fa 1-0.

Belkheir 5,5 - Prova non malvagia, macchiata però dal clamoroso palo a porta vuota che segue l'errore di Del Favero. Dal 46' Rover 5,5 - Entra subito in partita ma pecca di foga e lucidità: si divora il pallone del bis in contropiede in almeno un paio di occasioni.

Colidio 5 - Lecito aspettarsi di più dal costosissimo argentino, che a parte un assist nel primo tempo fa davvero poco per farsi apprezzare.