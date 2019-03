Le pagelle dell'Inter - Brozovic ipnotizzato. Muro Skriniar-De Vrij

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Handanovic 6,5 - Si fa trovare pronto quando chiamato in causa, soprattutto nella ripresa. Nel finale salva il risultato distendendosi su un tiro dal limite di Jovic e bloccando una conclusione centrale di Gacinovic.

D’Ambrosio 5,5 - Rischia al 53’ quando tampona Haller in area di rigore. Soffre la velocità di Kostic nella ripresa. Nel finale agisce da terzo centrale difensivo.

Skriniar 6,5 - Solita prova solida per il numero 37 che dà sicurezza a tutto il reparto insieme al suo compagno De Vrij.

De Vrij 6,5 - Insieme a Skriniar tiene a bada sia Jovic che Haller. Sempre preciso e puntuale in chiusura, nessuna sbavatura nella sua partita.

Asamoah 6 - Ordinato e con poche sbavature in difesa, non tenta quasi mai la sortita offensiva. Da lui, per la sua esperienza, ci si aspetta sempre qualcosa in più.

Vecino 6 - Bene in mediana e anche pericoloso in un paio di occasioni. A volte impreciso ma corre come al solito e si fa trovare pronto in fase difensiva.

Brozovic 5 - Si fa parare il rigore del possibile 0-1. Per il resto prova senza acuti mentre all’Inter servirebbero eccome le sue geometrie.

Politano 6,5 - Avvio arrembante: al 2’ per poco non arriva sul cross di Perisic, al 4’ fa ammonire Kostic dopo averlo saltato. Una vera spina nel fianco per i tedeschi in tutto il primo tempo. Nel finale è stremato ma deve comunque resistere in campo.

Borja Valero 5,5 - Mette ordine a centrocampo ma non riesce quasi mai a rendersi pericoloso in avanti. (Dall’80’ Cedric SV).

Perisic 6 - Partita generosa del croato con pochi sussulti. Quando accelera mette in difficoltà la difesa dell’Eintracht ma poi deve arrendersi per infortunio. (Dal 58’ Candreva 6 - Ammonito dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo).

Lautaro Martinez 6 - Si procura il rigore fallito poi da Brozovic. Ingenuo nel prendere il giallo che gli farà saltare la gara di ritorno. Si sbatte come unico attaccante e in alcune occasioni sembra davvero troppo solo in avanti.