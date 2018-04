Le pagelle dell'Inter - Brozovic si prende la scena, sfortunato Skriniar

Risultato finale: Inter-Juventus 2-3

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Handanovic 6 - Grande la sua parata sul calcio di punizione di Dybala, subisce poi tre reti senza aver alcuna responsabilità.

Cancelo 6 - Non sempre perfetto in fase di copertura specie sulle sovrapposizioni di Alex Sandro, poi è perfetto il suo calcio di punizione per la testa di Mauro Icardi.

Skriniar 6 - Campionato da protagonista per l'ex Sampdoria confermato anche nella serata di San Siro, peccato per quel tocco sfortunato che apre alla rimonta della Juventus.

Miranda 5,5 - Momenti finali che rovinano la grande prestazione del brasiliano, in quel traversone finale di Dybala non riesce a prendere il tempo ad Higuain.

D'Ambrosio 5,5 - Tra i più in difficoltà della sfida soprattutto nel primo tempo per la velocità di Douglas Costa, qualche passo in avanti nella ripresa. (Dal 90' Karamoh sv).

Vecino 5 - Vigoria spropositata, probabilmente questo il metro di giudizio del direttore di gara che decide di espellere l'uruguayano per l'intervento su Mandzukic. Lascia i suoi in dieci uomini già dopo nemmeno venti minuti anche se forse il rosso diretto appare eccessivo.

Brozovic 6,5 - Partita d'autore per il croato che si prende in mano le redini del centrocampo nerazzurro nonostante la pressione di Matuidi, si dimostra l'uomo in più dell'Inter.

Candreva 5,5 - Sicuramente meglio nella seconda frazione quando prova ad accelerare sulla destra, resta l'errore in marcatura che spina la strada a Douglas Costa per il vantaggio bianconero.

Rafinha 6,5 - La sua sostituzione spegne la luce dell'Inter, ci ha messo quantità e qualità l'ex Barcellona subendo anche tantissimi colpi. (Dal 81' Borja Valero sv).

Perisic 6,5 - Uno dei primi a guidare la carica della formazione nerazzurra nel secondo tempo, si prende spesso gioco di Cuadrado sulla corsia mancina.

Icardi 6,5 - Un primo tempo abbastanza in ombra con pochi palloni giocabili, dal solito pallone messo al centro poi arriva il solito colpo di testa. (Dal 85' Santon 4 - Un giocatore appena entrato in campo non può perdersi Cuadrado come in occasione del momentaneo pareggio della Juventus, errore anche in marcatura su Higuain che costa la vittoria all'Inter).