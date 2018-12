Le pagelle dell'Inter - Brozovic super, Asamoah e Vrsaljko soffrono

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Handanovic 6 - Attento quando chiamato in causa, può poco sul colpo di testa da distanza ravvicinata di Mandzukic.

Vrsaljko 5 - Soffre inizialmente, si riprende e si fa vedere anche in avanti se pur con traversoni poco precisi e conclusioni pretenziose. Quando dalle sue parti arriva Cancelo sono guai. E ne nasce il gol decisivo.

Skriniar 6.5 - Nel gioco aereo è una garanzia, così come in marcatura. Cristiano Ronaldo non vive la sua serata migliore anche a causa sua.

Miranda 6 - Spalletti lo premia preferendolo a De Vrij. Primo tempo eccellente con un paio di chiusure da applausi. Cala notevolmente nella ripresa quando commette un'ingenuità che quasi costa lo svantaggio. Pecca ogni tanto in fase di impostazione, provocando l'offensiva avversaria.

Asamoah 5 - Timido in fase di spinta, si fa bruciare da Mandzukic in occasione del gol decisivo.

Gagliardini 5.5 - Ha sulla coscienza il mancato gol del vantaggio. Bravo nell'inserimento, ma la sua conclusione alla mezz'ora di gioco era più facile da mandare in rete che sul palo. (dal 69' Keita 5.5 - Entra sullo 0-1 e soffre suo malgrado l'inerzia della partita ormai cambiata).

Brozovic 7 - Grandissima prova: polmoni, senso della posizione, geometrie. Schermo davanti alla difesa, mura ripetutamente sulle conclusioni avversarie e fa ripartire l'azione.

Joao Mario 6 - Buon primo tempo, dove costringe Pjanic all'intervento da giallo e si fa notare anche per una bella chiusura. Cala nella ripresa. (Dal 77' Lautaro Martinez sv).

Politano 6.5 - Un paio di spunti notevoli. Da un suo eccellente controllo in corsa è nata l'azione del possibile 0-1, con Gagliardini a mandare il pallone sul palo. Ci riprova un minuto più tardi mandando quasi in gol Perisic. Poco lucido nella ripresa quando spreca malamente il possibile vantaggio. (dal 58' Borja Valero 6 - Dà ordine e geometrie a centrocampo)

Icardi 6 - Non tira in porta, i difensori bianconeri lo controllano, ma nelle occasioni pericolose dell'Inter c'è: funge da sponda per Gagliardini e Politano, che sprecano due ghiotte palle gol.

Perisic 5.5 - Buona partenza: mette in mezzo un buon pallone per Icardi, sventato da Chiellini. Poi ha una palla gol ma si scontra col compagno di squadra argentino. Cala alla distanza.