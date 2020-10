Le pagelle dell'Inter - Cinquina Lukaku, sorpresa Ranocchia. E Barella cambia la gara

GENOA-INTER 0-2 (64' Lukaku, 79' D'Ambrosio)

Handanovic 6 - Primo tempo da spettatore non pagante. Secondo quasi. Al termine del match non si ricordano interventi particolari del numero 1 nerazzurro

D'Ambrosio 7 - Si alterna con Darmian fra terzo di difesa e quinto di centrocampo. Con l'ingresso di Hakimi resta più bloccato, ma trova comunque modo di finire sul tabellino dei marcatori col solito gol da calcio d'angolo

Ranocchia 7 - Attento, preciso, prezioso, sempre affidabile quando chiamato in causa. In difesa non sbaglia niente, mette lo zampino sulla seconda rete dei suoi con l'assist di testa per D'Ambrosio

Bastoni 6,5 - Torna titolare e lo fa a modo suo. Con sicurezza e pulizia della giocata. Apprezzabili alcune uscite palla al piede che creano scompiglio nell'impianto difensivo di Maran

Darmian 7 - Vedi D'Ambrosio. Arriva sul fondo con continuità, una bella e importante conferma dopo l'ottimo esordio in Champions League anche dopo lo spostamento sulla corsia sinistra con l'uscita di Perisic (dall'81' Kolarov sv)

Brozovic 5,5 - Non commette errori, ma non cambia neanche mai ritmo. Gioca senza particolari pensieri anche perché al suo fianco ha Vidal, ma non rischia mai forzando la giocata

Vidal 5,5 - Bada più al sodo che alla giocata di qualità. Conte non è comunque particolarmente soddisfatto e specialmente nella ripresa lo riprende per provare a fargli cambiare ritmo e a trovare la giusta posizione (dall'81' Nainggolan sv)

Perisic 6 - Come col 'Gladbach, nel primo tempo le cose migliori l'Inter le fa dalla sua parte. Il croato arriva spesso sul fondo e mette in mezzo palloni interessanti, anche se restano i momenti di assenza all'interno della gara (dal 58' Hakimi 6 - Entra e dà profondità alla squadra con la sua velocità, anche se Pellegrini lo tiene bene)

Eriksen 6 - Nel primo tempo sventaglia e disegna traiettorie per i compagni che solo lui può vedere. Sostituito a inizio ripresa, non senza qualche smorfia di disapprovazione (dal 58' Barella 7 - Il suo ingresso di fatto cambia la partita. Gioca più avanti rispetto a Vidal e Brozovic, dà vivacità e imprevedibilità alla manovra nerazzurra. Propizia la rete di Lukaku)

Lautaro 5,5 - E' il più pericoloso dei suoi nella prima frazione, ma pure il più nervoso. Col passare dei minuti perde un po' di lucidità e Conte lo sostituisce a 20' dal termine (dal 72' Pinamonti 6 - Conte gli chiede di abbassarsi per raccogliere palloni giocabili già dalla trequarti. Si mette a disposizione, lavora diverse palle e trova anche una bella conclusione da fuori)

Lukaku 7,5 - 5 su 5 in campionato, settimo gol stagionale. E' la stella, il faro e l'uomo in più di questa Inter. Dopo un primo tempo in cui pensa più a discutere coi compagni, nella ripresa si sveglia e decide la gara a modo suo

Antonio Conte 6,5 - Handanovic non compie neanche una parata, segno che la sua squadra non corre neanche mezzo rischio durante tutta la partita (e che quindi è ben piazzata in campo nonostante il turn over). Nel primo tempo la manovra offensiva appare però orizzontale e sterile, se ne accorge per tempo e in avvio di ripresa cambia l'inerzia con l'inserimento di Barella per Eriksen