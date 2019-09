Le pagelle dell'Inter - D'Ambrosio gol, Handanovic super. Bene la GDS

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Inter-Lazio 1-0 (23' D'Ambrosio)

Handanovic 7 - Per festeggiare la 300esima con la maglia nerazzurra si regala un'altra prestazione coi fiocchi. Decisivo in almeno 3 circostanze, quasi sempre su Correa e quasi sempre nella prima frazione. Uno dei migliori.

Godin 6,5 - Si sta abituando a questo nuovo ruolo, ovvero quello di terzo nella difesa a tre. Si posiziona sul centrodestra e prende in mano le redini della difesa, concedendosi anche alcune sgroppate in avanti e alcuni preziosismi in fase di ripartenza.

De Vrij 6,5 - Ottima prova per l'ex di turno. Chiude spesso e bene sugli attaccanti biancocelesti, sfruttando anche un posizionamento mai sbagliato. Bravo anche nell'utilizzo delle braccia, sempre attaccate al corpo. Dettaglio da non sottovalutare viste le nuove regole in materia.

Skriniar 6 - E' quello che merita il voto più basso dei tre di difesa, ma semplicemente per il fatto che dalla sua parte la Lazio attacca di meno e quindi lui è chiamato all'intervento

D’Ambrosio 7 - L'autore del gol che regala all'Inter la vittoria numero 5 su 5. Una prestazione solida sia in difesa che soprattutto in attacco, anche perché dalla sua parte Jony non è certo irresistibile.

Barella 6,5 - Primo tempo così e così. Resta bloccato e si vede poco. Nella ripresa è il migliore in campo: strappa, costruisce, serve i compagni e calcia in porta. Una ripresa da centrocampista totale.

Brozovic 5,5 - Uno dei meno positivi della squadra nerazzurra. Solita posizione in cabina di regia, sbaglia più di qualche appoggio. Nel secondo tempo si vede pochissimo.

Vecino 6 - Conte lo lancia dal primo minuto e l'uruguayano lo ripaga con una prestazione di pressing a tutto campo. Nel primo tempo non fa respirare la Lazio, svariando su tutta la trequarti come primo giocatore nell'attacco degli avversari. Un lavoro a tratti oscuro ma che aiuta tanto il gioco della squadra. Cala alla distanza. (dal 57esimo Sensi 6 - Entra in campo dalla panchina e aiuta nel finale grazie alla sua qualità nei piedi, anche se probabilmente sbaglia qualcosina in più di altre volte).

Biraghi 6,5 - Ottimo esordio da parte dell'ex Fiorentina. Limita Lazzari sulla sinistra e soprattutto ha il merito di servire a D'Ambrosio un cioccolatino da spedire solo in porta.

Politano 6 - Quanta corsa per il partner d'attacco di Romelu Lukaku. Nel primo tempo gioca all'ombra del belga, nella ripresa molto più largo per favorire gli inserimenti di Barella. E' spesso il primo a scendere a centrocampo per triangolare coi centrocampisti. (dal 77esimo Lautaro Martinez 5,5 - In una parola, confusionario. Entra con buono spirito, ma pasticcia su qualche pallone e calcia fuori una splendida occasione regalatagli da Luiz Felipe).

Lukaku 6 - Partita di sacrificio per il belga, che comunque alla fine della sua gara può contare almeno 3-4 discrete palle gol. Non ha il guizzo vincente dentro l'area, ci prova da fuori e lavora tantissimo col fisico e con le sponde per i compagni. (dall'83esimo Sanchez sv).