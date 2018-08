Le pagelle dell'Inter - Dalbert horror, de Vrij si salva

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Handanovic 6,5 - Sfiora il calcio di rigore di Berardi, dopo avere praticamente chiuso la porta a tutti. Bravo su Boateng, pure se il gioco è fermo, ottimo su Bourabia.

D'Ambrosio 5,5 - Si fa bucare al terzo minuto, quando Bourabia gli va via. Per il resto non viene chiamato in causa, né dietro né davanti.

de Vrij 6,5 - Il migliore della difesa, con meno sbavature. Di fatto il Sassuolo gira sempre al largo, va vicino al pari in due occasioni intorno al novantesimo.

Miranda 5 - Rigore a parte - decisamente evitabile - fa qualche fallo di troppo e rischia molto. Serata da dimenticare.

Dalbert 4,5 - A tratti inguardabile, Berardi ha libertà totale e se ne approfitta. E in avanti? Nessun cross, se non uno che finisce nel parcheggio del Mapei. Dal 46' Perisic 6,5 - Chiama la carica nel secondo tempo, dà un pallone meraviglioso a Icardi che lo spreca.

Vecino 5,5 - Tenta di dare quantità alla manovra, senza riuscirci più di tanto. È l'ultimo ad arrendersi con il colpo di testa.

Brozovic 5 - Opaco, lontano parente di quello visto al Mondiale. Dall'87' Karamoh s.v..

Politano 5,5 -Benino negli spunti, decisamente meno quando si tratta di battere le punizioni: non alza mai il pallone, quando ci riesce l'Inter va vicino al gol.

Martinez 5,5 -I riflettori sono puntati su di lui, dopo un grande precampionato. Peccato che, dopo un buon inizio, sia abbastanza evanescente. I colpi ci sono.

Asamoah 6 - Maluccio nel primo tempo, coinvolto probabilmente dalla serataccia di Dalbert, decisamente meglio nella seconda frazione.

Icardi 5 - È come sempre scollato dal centrocampo, fuori dal gioco. Quando gli arriva il pallone giusto, sbaglia a valutare il rimbalzo.