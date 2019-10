Le pagelle dell'Inter - De Vrij, Lautaro e Candreva su tutti. Super Esposito

Fonte: dall'inviato a San Siro

Handanovic 6,5 - Il primo tempo lo vive da spettatore o quasi, escludendo una parata su Sancho. Nella ripresa è bravissimo sulla frustata da fuori di Brandt che poteva riaprire la gara.

Godin 6 - Un paio di sbavature nel primo tempo, ma fa tutto parte del processo di adattamento ai nuovi schemi indicato da Conte. Mette comunque esperienza in un paio di circostanze scottanti.

De Vrij 7,5 - Oramai è uno schema collaudato. Palla a scavalcare la difesa e gol dell'attaccante di turno. Bravo anche nei posizionamenti difensivi, gioca con grande autorità e personalità. In crescita costante nelle ultime gare, è diventato a tutti gli effetti un imprescindibile per Conte.

Skriniar 7 - Nel primo tempo costringe Favre a cambiare fascia a Sancho. Nella ripresa dalla sua parte non passa praticamente niente. Una conferma, solita solidità sotto tutti i punti di vista.

Candreva 7,5 - Nel primo tempo spara nel mezzo un paio di bei cross, ma si vede soprattutto in fase di copertura con ottimi risultati. Nella ripresa gioca con disinvoltura e chiude la gara con un bel gol al 90esimo.

Gagliardini 6 - Prestazione convincente, pur senza acuti di sorta. Meglio nel primo tempo che nella ripresa, quando viene in parte risucchiato dal dinamismo tedesco a centrocampo.

Brozovic 7 - Altra grande partita del regista croato. Nel primo tempo è sempre al posto giusto nel momento giusto. Nella ripresa fa ancora meglio, se possibile. Sbrogliando un paio di circostanze in area di rigore, giocando con naturalezza nello stretto e mandando in porta Candreva per il 2-0.

Barella 6,5 - Solita prestazione in crescendo. Inizia in modo piuttosto confusionario, ma nella ripresa alza i giri, cambia marcia e gioca a tutto campo. Regalando qualità, quantità e tanta tanta corsa.

Asamoah 6,5 - Rientra dopo l'esclusione col Sassuolo e si trova dalle parti di Sancho e Hakimi, non proprio due qualunque. Se la cava bene, non disdegnando le solite sortite offensive. (dall'80esimo Biraghi sv).

Lautaro Martinez 7 - Ennesima conferma. La sua crescita non sembra avere limiti. Bravissimo sul gol, gioca una partita completa per tutti i 90 minuti. Peccato solo per il rigore parato da Burki. (dal 90esimo Borja Valero sv).

Lukaku 5,5 - Non è stata certo la miglior prestazione del belga in nerazzurro. Ma la sua prestanza fisica in certe occasioni è comunque servita per tenere alta la squadra. Alla fine però non si ricordano occasioni pericolose. (dal 62esimo Esposito 7 - Che impatto. Il classe 2002 gioca con la consapevolezza dei grandi. La personalità lo aiuta nelle scelte, si procura il rigore del possibile 2-0).