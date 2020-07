Le pagelle dell'Inter - È tornato il Toro, D'Ambrosio segna e difende

vedi letture

INTER-NAPOLI - 11' D'Ambrosio, 74' Lautaro Martinez.

Handanovič 6.5 - Dopo il gol di D'Ambrosio il Napoli dà vita a un assedio al quale riesce a rispondere con sicurezza, aiutato anche dalla buona sorte.

D'Ambrosio 7 - Un giocatore maturo, capace di ricoprire più parti del campo e facendolo bene. Centrale di difesa, esterno di centrocampo. E all'occorrenza goleador. Bravo a scegliere i tempi d'inserimento in occasione della rete del vantaggio, la terza in campionato.

De Vrij 6.5 - Partita d'autorità. Guida la retroguardia, è brillante nelle chiusure e nella lettura delle situazioni.

Bastoni 6.5 - È il difensore del futuro di Conte. Gioca a testa alta, chiude gli spazi e si concede anche la licenza di avanzare.

Candreva 6.5 - Entra nell'azione del primo gol e mura una pericolosa occasione dei partenopei. Rischia di causare un rigore nella ripresa per un fortuito tocco di braccio. Partita nel complesso buona. (dal 60' Godin 6 - Entra col Napoli che ha ormai diminuito l'intensità degli attacchi).

Barella 6 - Primo tempo di sofferenza, il centrocampisti del Napoli vincono la maggioranza dei duelli e lui stesso perde qualche pallone di troppo. Rialza la testa e imbecca Lautaro nell'azione del secondo gol.

Brozović 6.5 - Deciso sin dall'inizio, da un suo recupero palla nasce il primo gol. Solita precisione nella tessitura del gioco, fondamentale schermo in mezzo al campo.

Borja Valero 6 - In una serata da ritmi da anni '80 uno come lui è come un pesce nell'acqua. Gestisce bene palla e dà una mano ai centrocampisti. (Dall'89' Eriksen sv)

Biraghi 6.5 - Spinge molto ed è presente nell'azione del vantaggio, servendo l'assist a D'Ambrosio. (Dal 79' Young sv).

Lukaku 6 - Una serata nella quale raramente è pericoloso ma la sua sola presenza condiziona i difensori del Napoli e a suo modo entra nelle due reti. Quando segna D'Ambrosio i partenopei sono preoccupati a fermare il gigante belga e quando segna Lautaro è bravo l'ex United a lanciargli la volata portandosi dietro i difensori. (Dall'89' Moses sv).

Sanchez 5.5 - Un passo indietro rispetto alle ultime uscite. Qualche buon suggerimento, un fallo tattico che gli costa il giallo. Latitante in fase conclusiva. (dal 60' Lautaro Martinez 7 - Solo due reti dalla ripresa del campionato, prestazioni sottotono e quattro gare di digiuno. Normale la panchina, eccezionale la reazione: un gol di rabbia e di classe).

Allenatore Antonio Conte 6.5 - Cambia molti uomini ottenendo buone risposte e azzeccando i cambi.