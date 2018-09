Le pagelle dell'Inter - Epic Brozo. Bene Candreva, Icardi non punge

Risultato finale Sampdoria-Inter 0-1 (92' Brozovic)

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Handanovic 6 - Chiamato in causa raramente, si fa comunque trovare pronto specialmente sui tiri da lontano di Quagliarella.

D'Ambrosio 6 - Si concentra più sulla fase difensiva che su quella di spinta. Gara senza acuti e senza sbavature.

Skriniar 6,5 - Torna centrale dopo lo spostamento a destra della Champions. E lo fa nel migliore dei modi. Quagliarella e Defrel non sono clienti semplici ma lui non si fa problemi. E con la fisicità gli concede pochissimi palloni giocabili.

Miranda 6 - Gioca stretto con Skriniar e gli attaccanti della Samp trovano pochissimi spazi buoni. Buona prova del centrale brasiliano schierato al posto di De Vrij.

Asamoah 6,5 - Un gol bellissimo, annullato giustamente dal VAR. Corre in su e giù per tutta la partita, confermando l'ottimo stato di forma visibile da inizio stagione.

Vecino 6 - Solita corsa, solito cuore, solite imprecisioni in fase di appoggio. Ma il suo dinamismo e la sua fisicità sembrano vitali per questa Inter. Sempre pericoloso sui calci d'angolo.

Brozovic 7,5 - Quasi tutte le azioni d'attacco dell'Inter partono dai suoi piedi. Stupendo il lancio di 60 metri per Candreva che porta l'esterno al tiro. Poi, nei minuti di recupero, la risolve con un grandissimo gol.

Candreva 6,5 - Nel primo tempo fatica un po' a trovare la giusta punizione. Nella ripresa entra in campo col piglio giusto e si rende protagonista di due conclusioni pericolosissime: la prima colpisce il palo, la seconda trova pronto Audero. (Dal 69esimo Keita Balde 6 - Porta vivacità nell'assalto finale nerazzurro. Incide poco ma mette in costante agitazione la difesa della Samp).

Nainggolan 5,5 - L'intesa con Icardi, come detto da Spalletti, deve migliorare. E questa partita ne è la dimostrazione. Bello il gol annullato dal VAR nel primo tempo. Fosse stato buono il voto sarebbe stato chiaramente superiore. (Dall'83esimo Borja Valero sv).

Politano 5,5 - Prova a creare superiorità numerica ma raramente ci riesce, spesso andando a sbattere su Murru che non gli concede neanche un millimetro di spazio. Esce stremato e acciaccato. (Dal 60esimo Perisic 6 - Entra dalla panchina e prova subito a pungere, seppur con risultati rivedibili. Bene in fase di contenimento in aiuto alla difesa).

Icardi 5,5 - Nel primo tempo non si vede quasi mai. Nella ripresa prova a rendersi pericoloso con un paio di colpi di testa insidiosi. Non è ancora al meglio e si vede.