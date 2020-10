Le pagelle dell'Inter - Eriksen è sempre più un caso. De Vrij, due errori capitali

Inter-Parma 2-2 al 90'

Handanovic 6 Gervinho segna un capolavoro e un gol di rapina ma lo sloveno è esente da responsabilità. Davanti a lui però non tengon bene la linea, con De Vrij primo colpevole.

De Vrij 5 Smarrisce Gervinho in velocità e solitamente non è mai un'ottima idea. L'ivoriano segna un arcobaleno delizioso ma sul centrodestra dimostra di non esser a suo agio come in mezzo.

Ranocchia 6 Rilanciato titolare in una difesa inedita, nel primo tempo allarga gli alettoni su Cornelius e tiene a bada le incornate del danese. Più complicato tener a freno Inglese.

Kolarov 6 Il mancino che serve Perisic è una delizia. Più concreto e costante rispetto alle ultime uscite, c'è spazio anche per una saetta sinistra che quasi sorprende Sepe.

Hakimi 5.5 Spinge e corre, sgroppa e s'invola. Finisce presto la benzina, le sporadiche fiammate creano solo un vero pericolo dalle parti di Sepe. Non in una delle migliori serate (dal 78' Young sv)

Barella 6 Indiscutibilmente il giocatore più completo della mediana nerazzurra, sta trovando pian piano ancor più autorità. Solo che il Parma riesce, dopo qualche iniziale sortita, a tenerlo bene a bada. (dal 78' Nainggolan sv)

Gagliardini 5.5 Morbido contro un centrocampo di spada più che di fioretto come quello del Parma, gioca di sostanza ma quando i ducali ripartono non riesce sempre a far da schermo. (dal 59' Brozovic 6 Più spinta e più sostanza, il mancino che accorcia le distanze è un gioiello da biliardo. Che però non basta per essere il primo squillo della remuntada)

Darmian 5.5 Alla sfida col passato, l'ex esterno del Manchester United già promesso sposo dell'Inter inizia correndo forte ma si spegne col passare dei minuti. Non riesce a servire mai gli avanti nerazzurri. (dal 69' Pinamonti 6 Fuori a sorpresa, Conte gli preferisce Perisic. Il croato delude, il puntero italiano quanto meno offre ai compagni un miglior punto di riferimento geografico in attacco).

Eriksen 5 Gli spalti deserti son quasi una grazia, perché gioca una prestazione da fischi. Mai incisivo, mai in partita. Il cambio suona come una forte bocciatura anche da parte di Conte. (dal 59' Vidal 6 Sicuramente di maggior sostanza, anche se per troppa fretta spreca una buona occasione. Riposa perché la carta d'identità lo impone, ma il suo vigore è mancato sin dal primo minuto)

Lautaro 5 Solo, isolato, non riesce a essere boa per questioni tecniche, tattiche, fisiche. La scelta di Conte di metterlo al fianco di Perisic si rivela sbagliata, non fa però granché per ribaltare il giudizio.

Perisic 6 Perché un gol che porta un punto è tanto di guadagnato dopo una partita così. Il croato è fuori dal suo habitat naturale, giocando da falsa seconda punta. E se il ruolo non esiste, è forse perché non era il caso di sperimentarlo così.

Conte 5.5 Benedice il colpo di testa di Perisic, che almeno porta un punticino in saccoccia. Però la scelta di tener fuori una punta per mettere Perisic non convince, così come De Vrij interno destro. Aggiusta la partita cambi, però deve risolvere una volta per tutte l'enigma Eriksen.