Le pagelle dell'Inter - Eriksen tra i migliori. Bravo Candreva, invisibile Lautaro

Risultato finale: Napoli-Inter 1-1

Handanovic 6 - Il Napoli costruisce poco e lui non può nulla sul gol di Mertens, che ha deciso il discorso qualificazione.

Skriniar 6 - Sul gol del Napoli, non è in marcatura su Insigne che arriva nell'area nerazzurra praticamente indisturbato. Unico neo di una prestazione attenta.

De Vrij 5.5 - Qualche imprecisione in fase d'impostazione, ma soprattutto fuori posizione in occasione del contropiede del pareggio. Un errore imperdonabile, perché in quel momento l'Inter era in pieno controllo del match. Dall'88esimo Ranocchia s.v.

Bastoni 6 - Qualche piccola sbavatura in fase di impostazione ma una gara tutto sommato sufficiente.

Candreva 6.5 - Ha messo in grande difficoltà Hysaj, in costante proiezione offensiva crea continui grattacapi su quella corsia. Al 40esimo ha l'occasione di chiudere il match e forse anche il discorso qualificazione ma spara il pallone su Ospina. E sul ribaltamento di fronte il Napoli pareggia. Dal 72esimo Biraghi 6 - Entra bene in partita, dà il suo supporto nella fase finale del match.

Brozovic 6.5 - Parte forte e la sua prestazione è tutto sommato positiva. Preciso e attento in entrambe le fase di gioco.

Barella 6 - Segue i compagni di reparto per una prestazione senza acuti, ma anche senza sbavature.

Young 6 - Buon primo tempo, ma rischia il doppio giallo. Nella ripresa il Napoli alza il suo baricentro e l'ex United va un po' in affanno. Dal 72esimo Moses 6.5 - Il suo ingresso dà nuova linfa all'Inter in fase di spinta: all'82esimo ha tra i piedi il gol dell'1-2 ma non centra lo specchio della porta.

Eriksen 6.5 - In questi mesi di pausa Antonio Conte ha ricostruito la squadra attorno al danese, che schierato trequartista nel nuovo 3-4-1-2 ha risposto presente. Meglio nel primo tempo, quando la condizione fisica lo supporta al 100%. La prestazione è complessivamente positiva. Dall'89esimo Sensi s.v.

Lukaku 6 - E' già in buona condizione e nel primo tempo con la sua fisicità fa il bello e il cattivo tempo. Nel secondo tempo riceve meno palloni e, di conseguenza, è meno nel vivo del gioco.

Lautaro Martinez 5 - Prestazione pallida a differenza di quella del compagno di reparto. Ronza attorno al belga senza pungere. Dal 72esimo Sanchez 6 - Impreciso negli ultimi sedici metri, ma sicuramente più in partita lui che Lautaro nei 72 minuti precedenti.