Le pagelle dell'Inter - Esposito troppo tenero, bene Sensi-Brozovic

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

JUVENTUS-INTER 1-1 (4-3)

Handanovic 6 - Non ha grandissimo lavoro, eccezion fatta per un tiro - centrale - di Ronaldo al primo minuto e uno, di Bernardeschi, nel recupero del primo tempo. Niente di straordinario (dal 46' Padelli 6,5 - Ci mette i guanti su una folgore di Ronaldo, mandandola in angolo. Sul gol è incolpevole, mentre recupera benissimo su Cristiano Ronaldo con un intervento da difensore, salvando da guai peggiori)

D'Ambrosio 6 - Viene ammonito per somma di falli, fa buona guardia su CR7 evitando di farlo partire. Il problema è quando concede la punizione dal limite.

De Vrij 6 - Il lavoro è relativamente tranquillo nella prima frazione, nella seconda balla un po' ma senza sbavature (dal 79' Ranocchia s.v.).

Skriniar 6 - Ruvido e forte fisicamente, arriva su qualsiasi pallone. Quando non lo prende, usa le maniere forti. Ha il demerito, pur fortuitamente, di deviare in gol la punizione di CR7 (dal 79' Bastoni s.v.).

Candreva 6,5 - Decisamente diverso rispetto all'ultima stagione, sembra tirato a lucido. Vari break, Conte lo conosce molto bene (dall'88' Agoume s.v.).

Gagliardini 6 - Ha il merito di spizzare l'angolo di Sensi per l'1-0, causando l'autogol di De Ligt (dal 79' Barella s.v.).

Sensi 6,5 - Geometrie, tecnica, anche un discreto calcio: nella prima frazione detta i tempi e dà qualità, facendo meglio degli avversari (dal 79' Joao Mario s.v..

Brozovic 6,5 - Cuce e crea, va anche al tiro. Con Sensi forma una discreta cerniera in grado di impostare il gioco (dal 79' Borja Valero s.v.).

Dalbert 6 - Corre molto, ma non ha grandi riferimenti in avanti per trovare deviazioni.

Esposito 5,5 - Discreto coraggio, ha bisogno di un bel rodaggio prima di giocare con i grandi. Ha sui piedi l'occasione per il 2-1, ma sbaglia tutte le scelte (dal 78' Longo s.v.).

Perisic 6,5 - Come esterno non va bene, mentre come punta ha il merito di non prendersi troppo il centro dell'area: con un centravanti può essere una bell'arma (dall'85' Puscas s.v.).