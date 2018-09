Le pagelle dell'Inter - Eurogol Icardi. E Vecino è sempre provvidenziale

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Handanovic 6 - Sicuro nel primo tempo su un paio di punizioni del Tottenham e sulle uscite alte. Sul gol inglese, viziato da un rimpallo decisivo, poteva forse essere maggiormente reattivo. Ma si fa perdonare in due occasioni nei minuti successivi.

Skriniar 6,5 - Quello di terzino destro non è certo il suo ruolo. Ma l’ex Samp lo interpreta nel modo giusto e con le armi che ha a disposizione. E infatti Son si vede pochissimo in fase offensiva. La spinta ovviamente latita, ma in fase difensiva è il solito muro. Seppur in una zona a lui non familiare.

De Vrij 6 - Calmo e ordinato. Con Miranda limita al massimo Harry Kane, concedendogli solo un’occasione nel primo tempo (errore in marcatura). Nel secondo tempo tiene botta e la vittoria è anche merito suo.

Miranda 6,5 Un po’ meglio di De Vrij, semplicemente perché all’attivo non ha errori. Sfortunatissimo nella deviazione sul gol di Eriksen.

Asamoah 7 - Uno dei migliori dell’Inter. In difesa passa pochissimo dalle sue parti e pure in fase di costruzione si fa sentire positivamente, come nella bella percussione di metà primo tempo. Poi l’assist, bellissimo, per Icardi. Esperienza e carattere, forse quello che è mancato ad alcuni suoi compagni stasera in certi frangenti.

Vecino 7 - Partita con tanti errori. Ma quel gol, dopo la rete alla Lazio nell’ultima della scorsa stagione, è linfa vitale per l’Inter ed il suo cammino in Champions. Provvidenziale.

Brozovic 6,5 - Corre per due. E lo fa bene. Copre tutta la fascia centrale del campo e si smarca per dettare il passaggio ai compagni di squadra. Prova anche ad impostare con risultati più che buoni.

Politano 6 - Pressa alto Davies e Vertonghen nel primo tempo, rendendosi spesso pericoloso. Nella ripresa è suo il tiro a giro (fuori di poco) che fa alzare in piedi San Siro. Esce stremato fra gli applausi dello stadio. (Dal 72esimo Keita Balde 6 - Con la sua tecnica aiuta la squadra nei minuti finali)

Nainggolan 6,5 - Importantissimo nel mezzo al campo. Lotta, combatte e riparte, proprio ciò che vole Spalletti. A tratti impreciso, ma il suo agonismo è sembrato vitale nel centrocampo fisico del Tottenham. (Dall’89esimo Borja Valero sv).

Perisic 5,5 - Pochissimi gli spunti degni di nota del croato. Sbaglia poco ma solo perché produce poco e la sua sterilità si sente eccome. Da segnalare un buon guizzo sulla destra nel primo tempo, con Vertonghen che avrebbe meritato il giallo, e un colpo di testa pericoloso poco prima di uscire dal campo. Troppo poco. (Dal 64esimo Candreva 6 - Entra col piglio giusto, seppur con diversi errori. Ma il suo coraggio aiuta nell’intenso finale di partita).

Icardi 7 - Il debutto in Champions pesa. Eccome se pesa. Maurito inizia con buon dinamismo ma i compagni lo assistono male sia nel primo tempo che nella ripresa. Almeno fino all’85esimo, quando tira fuori dal cilindro un meraviglioso gol dal limite dell’area. Standing ovation e risultato rimesso in piedi, basta questo per la prima fra i grandi.