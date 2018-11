Le pagelle dell'Inter - Fantasma Nainggolan. Si salva la difesa

Tottenham-Inter 1-0 (80' Eriksen)

Fonte: Dall'inviato a Wembley, Londra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Handanovic 6,5 - Nel primo tempo tiene a galla i suoi con almeno 5-6 parate. Sempre sicuro quando chiamato in causa, può davvero poco sul tiro a colpo sicuro di Eriksen che porta il Tottenham in vantaggio.

D’Ambrosio 5,5 - Spinge pochissimo sulla destra, probabilmente preoccupato dall'esuberanza di Lucas Moura. Regge abbastanza bene in fase difensiva, ma sarebbe servito qualcosa in più a livello propositivo anche per allentare la pressione degli Spurs.

Skriniar 6 - Nel primo tempo se il Tottenham non segna il merito è anche e soprattutto suo. Di testa le prende quasi tutte e dove non arriva con gli anticipi arriva col fisico contro avversari non propriamente scarsi come Kane, Dele Alli e Moura. Sul gol di Eriksen poteva forse fare qualcosa di più.

De Vrij 6,5 - Leggasi sopra. La coppia centrale nerazzurra funziona e De Vrij nel primo tempo è probabilmente il migliore in campo. Inizia bene anche la ripresa, il gol di Eriksen ed un problema fisico concludono la sua gara. (Dall'83esimo Miranda sv)

Asamoah 5,5 - Nel primo tempo, sulla trequarti del Tottenham, sbaglia un passaggio elementare che rischia di costare carissimo. Meglio nella ripresa, a fine partita sarà uno di quelli che ha corso di più seppur con parecchie imprecisioni.

Vecino 5,5 - Corre e lotta, ma quanti errori nei controlli e nei passaggi. A centrocampo è sicramente il più dinamico, ma in una gara così esigente serviva qualcosina in più.

Brozovic 5,5 - Non incide praticamente mai sulle giocate. Sul gol si fa mangiare da Sissoko (ci può stare vista la differenza di fisico), in cabina di regia non riesce a dettare i tempi come in tante altre occasioni.

Politano 5,5 - Ci prova, con la sua solita fantasia e velocità. I difensori del Tottenham, soprattutto Vertonghen, tengono però benissimo il confronto. Inizia bene la ripresa salvo spegnersi lentamente alla distanza. Sul gol del Tottenham non chiude la diagonale difensiva restando troppo alto a centrocampo, lasciando così un buco che uno come Eriksen sfrutta al meglio. (Dall'83esimo Keita sv).

Nainggolan 4,5 - Non è il vero Ninja e lo si vede fin dalle prime battute. Sbaglia praticamente tutti i palloni che tocca, i passaggi non riescono e il dinamismo non è quello richiesto. Sostituito al 44esimo per un problema fisico. (Dal 44esimo Borja Valero 6 - Entra bene in campo al posto di Nainggolan. Gli manca il fisico e l'intensità, ma vede il calcio prima di tutti gli altri ed è uno dei pochi a cercare di creare azioni offensive).

Perisic 5 - Ancora non ci siamo. Il croato è troppo assente dal gioco, anche se i compagni fanno poco per coinvolgerlo. Potrebbe far male nella ripresa in quella che è probabilmente la migliore occasione per l'Inter, ma sparacchia sul corpo di Lloris. Le idee della vigilia lo vedevano come possibile protagonista, invece non riesce a fare la differenza.

Icardi 5,5 - L'impegno c'è e questo non si può discutere. Ma nell'area di rigore, suo habitat naturale, si vede davvero troppo poco. E alla fine della partita non si ricordano azioni particolari del capitano. Cerca di dialogare maggiormente coi compagni rispetto al solito, ma stasera non basta.