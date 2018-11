Le pagelle dell'Inter - Gagliardini e J.Mario top, Politano e Radja a segno

Risultato finale: Inter-Genoa 5-0

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Handanovic 6 - Rischia la frittata subito dopo l'1-0 nerazzurro, sbagliando un passaggio con i piedi e sfiorando un clamoroso autogol. Per il resto, ordinaria amministrazione.

D'Ambrosio 6,5 - Ammonito al 9', è costretto a contenere l'agonismo per evitare il secondo giallo. E' lui a innescare il 3-0 con la rimessa laterale a cercare Gagliardini in area avversaria.

De Vrij 6 - Corre pochi rischi, nella retroguardia nerazzurra è solido come sempre.

Skriniar 6,5 - Il solito muro. Corre, lotta, fa inizialmente a sportellate con Kouamé.

Dalbert 6,5 - Bene quando si propone in avanti. Si fa vedere anche in fase difensiva, come prima dell'intervallo col colpo di testa ad anticipare Pandev nell'area meneghina.

Gagliardini 7,5 - Protegge la difesa quando necessario, si spinge in avanti con una certa frequenza. Inserimento vincente al 14', con la rete che spiana la strada ai nerazzurri. Chiude anzitempo ogni discorso col momentaneo 3-0 realizzato a inizio ripresa.

Brozovic 7 - Non ha problemi a centrocampo. Recupera e verticalizza, la sua è una prestazione ampiamente positiva. (Dall'86' Nainggolan 6,5 - Torna dall'infortunio e riesce a siglare il definitivo 5-0).

Politano 7 - Gli bastano appena 80 secondi per regalare una palla d'oro a Lautaro, non sfruttata a dovere dall'argentino. Realizza il momentaneo 2-0 fulminando Lazovic, è sempre nel vivo della manovra interista. (Dal 57' Keita 6,5 - Entra a gara già decisa, ma corre tanto mettendo in ulteriore difficoltà la difesa genoana).

Joao Mario 7,5 - Sorpresa contro la Lazio lunedì scorso, viene schierato nuovamente dal 1' da Spalletti. La mossa si rivela vincente: mette lo zampino sul gol di Gagliardini, poi fornisce l'assist a Politano. Un calciatore letteralmente trasformato rispetto a quello visto in passato con la casacca nerazzurra, la rete del 4-0 è il giusto premio.

Perisic 6,5 - Sfiora un gollonzo dopo 3' su suggerimento di Joao Mario, partecipa alle varie azioni offensive nerazzurre senza però riuscire a fare gol. (Dal 75' Borja Valero 6,5 - Pochi minuti, ma intensi per lo spagnolo che dà una mano nelle varie situazioni di gioco).

Lautaro 5,5 - Spreca una ghiotta occasione in avvio, spedendo la palla a lato da buona posizione. Si ripete poco prima dell'intervallo, con un colpo di testa senza precisione diretto sul fondo. Ci mette tutta la buona volontà, ma non trova l'appuntamento con la rete. Era in campo per non far rimpiangere Icardi, non ci è riuscito appieno.