Le pagelle dell'Inter - Gagliardini promosso, Sanchez meno maravilla. Male Lautaro

Inter-Fiorentina 0-0.

Handanovic 7 - La prima parata arriva a dieci minuti dalla fine. E salva il risultato, perché è decisivo su Lirola: perdere questa gara sarebbe stata una beffa.

D'Ambrosio 6 - Esce dolorante, finché è in campo se la cava col pochissimo che fa la Fiorentina dalle sue parti. Certo, quando Ribery vuole parte, ma tutto sommato non si ricordano grossi pericoli. (Dal 69' Bastoni 6 - Entra che i suoi non corrono più e gli altri sì. Regge).

De Vrij 6 - La sua partita finisce praticamente subito, costretto a uscire per infortunio dopo 20 minuti. Troppo poco per giudicare. (Dal 22' Ranocchia 6,5 - Chiamato in causa a freddo, sbaglia poco e si segnala anche sulle palle inattive in attacco).

Godin 6 - Sollecitato poco e niente, come tutta la difesa, dagli avanti viola. Qualche difficoltà in più quando arrivano Chiesa e Kouamé.

Candreva 6 - Parte con lo sprint e poi va in riserva. Nel secondo tempo segna anche un gol: annullato per evidente posizione di fuorigioco. (Dal 69' Moses 5,5 - Non che commetta errori, gravi o meno. Però, come tutti i cambi, non dà ai compagni nuove energie per ribaltare l'andamento della serata).

Gagliardini 6,5 - Mobile e convincente, fa da frangiflutti per le incursioni di Barella e la fantasia di Eriksen. Poche sbavature. (Dal 76' Brozovic 6 - Si piazza lì e fa il compitino).

Barella 6,5 - Ringhia su tutti i palloni, uomo ovunque del centrocampo di Conte. È in un certo senso lo specchio migliore dell'Inter: si sbatte, ma a conti fatti non ci riesce.

Young 5,5 - Non la sua miglior partita. L'impressione è che potesse spingere molto di più.

Eriksen 6 - Primi 20 minuti da grandissimo. Su tutti, il cross che Lukaku riesce a deviare soltanto sul palo. Poi arretra la sua posizione e non si vede più.

Sanchez 5,5 - Un passo indietro sotto molti punti di vista, dall'impatto fisico all'apporto in fase di manovra. Terracciano gli manda sul palo un bel tiro secco. Meno maravilla che nelle ultime uscite. (Dal 69' Lautaro Martinez 5 - I 100 e rotti milioni del Barcellona sembrano un vero e proprio miraggio. È la carta di Conte per cambiare la gara, si muove tanto ma sbaglia quasi tutti i palloni che tocca).

Lukaku 6,5 - Sfortunato sul palo, ingordo quanto potrebbe servire ben due compagni a porta vuota. Manda in porta Sanchez, tiene alta la linea dell'attacco: poteva segnare, è vero. Ma a conti fatti è l'ultimo dei colpevoli, anche se nel secondo tempo si vede poco.

Conte 6 - Il tempismo dei cambi è sempre discutibile, ma visti gli esiti non è che gli si possano dare troppi torti. La formazione ci sta, semplicemente stasera non gira.